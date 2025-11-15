Suscribete a
Más autonomía para el KGM Torres EVX

El Torres EVX combina la potencia y versatilidad de un SUV todoterreno con la eficiencia y tecnología avanzada de un vehículo completamente eléctrico

KGM España presenta una importante actualización en su modelo 100% eléctrico, el Torres EVX, que ahora incorpora una batería más eficiente y con mayor capacidad sin modificar su precio de venta de 34.500 Euros. Es, además, el KGM con la mayor garantía de la ... historia de la marca, 7 años o 150.000 km y la impresionante cifra de 10 años o 1.000.000 de kilómetros para la batería.

