Escucha las noticias de este martes 18 de noviembre

Los favoritos: así votan los lectores por el Mejor Coche del Año 2026

KIA EV3 y Dacia Bigster toman posiciones en una votación que permanecerá abierta hasta el viernes 5 de diciembre

El modelo ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación tras el proceso de votación, que incluye tanto a un jurado profesional como a los lectores de ABC

Candidatos al Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026
Candidatos al Premio ABC al Mejor Coche del Año 2026

Canal Motor

Los coches eléctricos y electrificados compiten en un duro cada a cara por hacer se con el Premio ABC al Mejor coche del año 2026. A través de las ediciones se puede apreciar claramente qué clase de propulsores y siluetas son las que los fabricantes ... proponen al mercado y, para el premio de 2026, se puede ver que, de los 12 que se presentan, todos cuentan con algún tipo de asistencia eléctrica en la propulsión, y solo dos de ellos no ofrecen una versión cero emisiones.

