Escucha las noticias de este jueves 13 de noviembre

Jurado y lectores, preparados para elegir el Mejor Coche del Año 2026

Doce candidatos compiten por el prestigioso galardón en su 54ª edición

El jurado profesional pesa el 70% y los lectores de ABC el 30% restante

Los doce candidatos compiten por el premio más prestigioso
Canal Motor

Madrid

El Premio ABC Mejor Coche del Año 2025 alcanza su quincuagésima cuarta edición. Este prestigioso galardón, patrocinado por Michelin, distingue desde el año 1973 y de forma anual al vehículo considerado como referente por sus características, su aceptación entre los profesionales especializados del sector de ... la automoción y el público en general, y su nivel de innovación. El modelo ganador será aquel que obtenga la mayor puntuación tras el proceso de votación, que incluye tanto a un jurado profesional como a los lectores de ABC.

