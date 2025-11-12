Suscribete a
Las turbulencias en Porsche golpean los beneficios de su matriz

La estrategia de vehículos eléctricos de Porsche se tambalea ante la presión china y los aranceles estadounidenses y genera un efecto dominó

El holding Porsche SE presentó una caída del 36% en beneficios
La crisis que atraviesa el fabricante de automóviles de lujo Porsche ha impactado de forma directa en los resultados de su principal accionista, Porsche SE, cuyo beneficio ajustado después de impuestos cayó más de un tercio en los primeros nueve meses del año.

La sociedad ... de inversión, controlada por las familias Porsche y Piëch, informó que sus ganancias ajustadas entre enero y septiembre se situaron en 1.600 millones de euros, un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior.

