Suscribete a
ABC Premium

Ebro s900: un nuevo referente de la clase SUV

Conocemos en primicia el buque insignia de la marca española que llega con una mecánica híbrida enchufable con 140 kilómetros de autonomía y siete plazas en su interior

Desde China hasta Barcelona así es el viaje del Ebro s900 un SUV de siete plazas que promete revolucionar el mercado con su autonomía eléctrica extendida y confort superior

Conocemos en primicia el buque insignia de la marca española que llega con una mecánica híbrida enchufable con 140 kilómetros de autonomía y siete plazas en su interior
Conocemos en primicia el buque insignia de la marca española que llega con una mecánica híbrida enchufable con 140 kilómetros de autonomía y siete plazas en su interior F. P.

Nacho Martín-Loeches

Wuhu (China)

Los periodistas de motor viajamos mucho, hay veces que a sitios muy cercanos y locales, pero otras tantas a lugares muy lejanos donde tenemos la oportunidad de conocer no sólo otras culturas, sino también un tipo completamente diferente de movilidad.

Recientemente tuvimos la oportunidad de ... viajar a China, y si nos íbamos tan lejos la novedad que teníamos que conocer debía tener una gran importancia... y vaya si la tenía. Ebro nos citó para conocer de primera mano el buque insignia de su gama, el s900, un modelo que llegará a nuestro mercado a finales de este 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app