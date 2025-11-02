Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Feijóo y Mazón mantendrán una conversación «en las próximas horas» para abordar «las necesidades de la Comunidad Valenciana y el PP»

Renault: «El tiempo de debate se ha terminado, es hora de implementar el Plan de Automoción»

El Plan Auto 2030-2035 se comenzó a diseñar en mayo por parte de la Administración y los fabricantes, pero las negociaciones ministeriales han frenado su implementación

El director general de Renault Group, Josep María Recasens
El director general de Renault Group, Josep María Recasens FP
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente director general de Renault Group Iberia, Josep María Recasens, ha insistido en la urgencia de pasar de las palabras a los hechos ante los retos que enfrenta la industria automovilística en plena transformación tecnológica.

Durante la presentación de un manifiesto sobre el futuro ... del automóvil en España, el directivo advirtió de que, si el país no actúa con rapidez, podría perder hasta 12.000 millones de euros de valor añadido bruto que actualmente genera el sector. «Hay mucho en riesgo. Si no se hace nada, ¿quién va a reemplazar a la automoción en su peso para la economía española?», subrayó en su intervención por videoconferencia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app