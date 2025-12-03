Suscribete a
Källenius reelegido para liderar la industria automovilística europea en 2026

El CEO de Mercedes-Benz dirigirá la patronal europea de la automoción en un periodo clave para la sostenibilidad y la fortaleza económica del sector

Aboga por un enfoque pragmático que impulse la transformación verde y la competitividad industrial del sector automovilístico en Europa

Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz
Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz f. p.
Patxi Fernández

Patxi Fernández

Madrid

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha confirmado este miércoles la reelección, por parte de su Junta Directiva, de Ola Källenius, actual CEO de Mercedes-Benz, para ejercer un segundo mandato como presidente de la asociación durante el año 2026.

El Consejo ... de Administración de la patronal europea de la automoción, compuesto por los directores ejecutivos de los 16 principales fabricantes europeos de vehículos (coches, furgonetas, camiones y autobuses), formalizó la reelección de Källenius durante su reunión de hoy.

