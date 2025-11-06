Suscribete a
Chat GPT se pone al volante de los vehículos del futuro

Bosch ha desarrollado una IA generativa, llamada VLA, que permite a los pasajeros darle comandos al coche por voz

El VW ID. Buzz, equipado con los sensores para la conducción autónoma
Juan Roig Valor

Renningen (Alemania)

«Se encuentra actualmente circulando por una carretera en Renningen, Alemania (48º45' / 8º56'). La misión actual es: »Circular hasta la parada de autobús«. La velocidad actual es de 27 km/h. El asfalto está brillante, aparentemente porque ha llovido, se circulará más despacio para maximizar ... la seguridad. Por favor, proporcione la planificación de la trayectoria para el Coche Ego sin motivos».

