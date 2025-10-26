Suscribete a
ABC Premium

Nexperia advierte que no puede garantizar chips a las marcas japonesas

Fabricantes de automóviles estadounidenses en alerta ante posibles paros de producción por la falta de semiconductores

Fábrica de Nexperia en Hamburgo, Alemania
Fábrica de Nexperia en Hamburgo, Alemania Reuters
Juan Roig Valor

Juan Roig Valor

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La industria del automóvil estadounidense se prepara para un nuevo golpe en su cadena de suministro. Según la Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA), la mayor asociación de proveedores del sector en Estados Unidos, las plantas de ensamblaje del país están a tan solo dos a ... cuatro semanas de sufrir «impactos significativos» en su producción a causa del conflicto diplomático y comercial entre China y Occidente por el control del fabricante de chips Nexperia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app