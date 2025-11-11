Sorteo 11 del 11 de la ONCE: horario, canal de televisión y dónde ver online el sorteo extraordinario hoy

La suerte vuelve a señalar una fecha concreta en el calendario: 11 de noviembre. Una jornada en la que se celebra el Sorteo Extraordinario 11/11 de la ONCE, considerado uno de los eventos más relevantes dentro de los juegos de azar en España. ... Este sorteo, reconocido por su estructura especial y por la cuantía de sus premios, despierta cada año el interés de quienes participan habitualmente en los sorteos de la organización y también de quienes se acercan a ellos únicamente en ocasiones señaladas. Las conversaciones en los barrios, el movimiento en los puntos de venta y las referencias en los medios configuran un ambiente que combina expectativa, tradición y rituales personales. Cada número escogido parece guardar una historia, y cada compra se vive con la posibilidad latente de que la suerte cambie de dirección.

El sorteo, cuyo precio del cupón para esta convocatoria es de 6 euros, contempla un primer premio de hasta 11.000.000 euros para el número que coincida con las cinco cifras y la serie, además de once premios adicionales de 1.000.000 € cada uno para los números adicionales.

Horario del sorteo 11 del 11 de la ONCE

El sorteo del 11/11 de la ONCE comenzará a las 21.25 horas (hora peninsular española) del día 11 de noviembre de 2025. El cupón puede adquirirse hasta aproximadamente las 21.00 horas de ese mismo día en la web oficial y en los puntos de venta autorizados.

Dónde ver en televisión y online el sorteo 11 del 11 de la ONCE hoy

La difusión del sorteo incorpora también la vía televisiva. En ese sentido, la ONCE informa que los resultados de sus principales sorteos se comunicarán a través del canal Radiotelevisión Española (TVE), específicamente por su señal La 1, en la franja de entre 22.00 y 22.30 horas del mismo día. Sin embargo, es importante destacar que aquellos interesados en seguir el acto completo deberán considerar otras plataformas.

Para visualizar el evento desde internet, la ONCE transmitirá, a través de la página de 'Retransmisión de sorteos' del sitio web de la ONCE, la extracción, además de los resultados una vez finalizado el acto. En concreto, se indica que este sorteo extraordinario podrá verse en directo a través de dicha página y que posteriormente estará disponible en diferido. Los participantes que prefieran verlo en streaming tienen así garantizada una vía accesible sin necesidad de acudir a un punto físico de venta o esperar exclusivamente a la televisión.