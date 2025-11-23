La Primitiva, Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex del sábado sábado, 22 de noviembre de 2025

Ya se conocen los resultados de los últimos sorteos de lotería del día sábado, 22 de noviembre de 2025. Para comprobar los números premiados de los sorteos del Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Gracias a este ... resumen de ABC podrás cerciorarse de los cupones y juegos de azar de este último viernes.

Bonoloto

Los números [combinacion-ganadora-bonoloto] han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del lunes sábado, 22 de noviembre de 2025. El número complementario es el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300 mil euros más un beneficio extra de 5.000 € al número premiado del sábado, 22 de noviembre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

Loteria Nacional

El número ganador del primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado, 22 de noviembre de 2025 ha sido el [combinacion-ganadora-loteria-1], que se lleva [premio-loteria-1] euros al décimo, y [premio-serie-loteria-1] euros a la serie. El segundo premio, al que le corresponden [premio-serie-loteria-2] euros a la serie o lo que es lo mismo [premio-loteria-2] al décimo, ha sido para el número [combinacion-ganadora-loteria-2]. Para finalizar, los reintegros o terminaciones del sorteo de este [día de la semana] corresponden a los números [número-reintegro-1], [número-reintegro-2] y [número-reintegro-3] que reciben como premio la cantidad que jugaban, [premio-reintegro].

TripleX de la Once del sábado, 22 de noviembre de 2025

Las dos combinaciones premiadas del Triplex de la Once del lunes sábado, 22 de noviembre de 2025 tanto en la mañana como a última hora de la tarde son: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 9,5,2 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,9,1 Tal y como estipula la Once, el reparto de premios quedaría de la siguiente manera: el acertante del TripleX tal cual se muestra percibe 150 euros. A continuación se dan 10 euros a los acertantes de los tres números en cualquier orden. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen un premio 2 euros. Y, por último, se llevan 0,50 euros los que han acertado el primer o último número del Triplex de la Once.

