Todos los resultados de las loterías que se celebran el jueves, 13 de noviembre de 2025: Lotería Nacional, ONCE, Primitiva, Bonoloto y Triplex

El jueves, 13 de noviembre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para cerciorarse de los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el ... mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy.

Bonoloto del jueves, 13 de noviembre de 2025.

El resultado del sorteo de la Bonoloto del jueves, 13 de noviembre de 2025 es la combinación formada por los números [combinacion-ganadora-bonoloto], el número complementario para el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

Cupón Diario Once

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy jueves, 13 de noviembre de 2025 ha sido para el número 16448, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años es para la serie 031.

TripleX de la Once del jueves, 13 de noviembre de 2025

El TripleX de la Once del jueves, 13 de noviembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del miercoles: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 5,1,5 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 9,0,0 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Primitiva

Los resultados de la Primitiva celebrada hoy jueves, 13 de noviembre de 2025 son los siguientes: los números ganadores son el [combinacion-ganadora-primitiva], el número complementario es el [complementario-primitiva] y el reintegro el [reintegro-primitiva].

Loteria Nacional del jueves

El primer premio del sorteo del jueves, 13 de noviembre de 2025 de la Lotería Nacional ha dado como vencedor al número [combinacion-ganadora-loteria-1], agraciado con [premio-loteria-1] euros al boleto, y un monto de [premio-serie-loteria-1] euros a la serie.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.