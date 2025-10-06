Sueldazo de la ONCE y Triplex: comprueba los resultados de las loterías que se celebran el sábado domingo, 5 de octubre de 2025

El domingo, 5 de octubre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Lotería Nacional, Sueldazo ONCE, Bonoloto y Triplex. Para verificar los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy.

TripleX de la Once del domingo, 5 de octubre de 2025

El TripleX de la Once del domingo, 5 de octubre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del domingo: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 8,5,6 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 8,4,9 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han conseguido los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

Sueldazo de la Once

Hoy, el Sueldazo de la ONCE ha repartido 300.000 euros más un abono extra de 5 mil euros al número premiado del domingo, 5 de octubre de 2025 coincide con el número [combinacion-ganadora-sueldazo], serie [serie-sueldazo]. Esta vez, el número afortunado ha sido el [combinacion-ganadora-sueldazo], junto con la serie [serie-sueldazo]. ¡Enhorabuena al ganador del sorteo.

