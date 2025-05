Sorteo Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE, en directo: comprobar cupón, número del décimo ganador y lista de premios hoy, domingo 4 de mayo

Sigue en directo la última hora del Sorteo del cupón extra del Día de la Madre de la ONCE, el resultado, número ganador y todos los premios de hoy, domingo 4 de mayo.

Buenas tardes y bienvenidos a la cobertura del sorteo del Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE 2025 . El sorteo de este domingo 4 de mayo , Día de la Madre en España, comenzará a las 21:25 horas y en él podrás ganar un primer premio de hasta 17.000.000 euros . Desde este mismo instante, en ABC te informaremos de todo lo necesario para participar y conocer todos los números premiados. ¡Comenzamos!

El sorteo del Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE 2025 , que se celebra este domingo 4 de mayo, es uno de los sorteos extraordinarios más esperados del año. Al contrario que en el resto de rifas, en esta ocasión repartirá los siguientes premios :

Los sorteos de la ONCE no son aptos para todas las edades. Para jugar al Cupón Diario de la ONCE necesitas ser mayor de edad , por lo que no está permitida su venta a los menores de 18 años de edad .

El sorteo del Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE se celebrará este domingo, día 4 de mayo, a las 21:25 horas .

La participación mínima para jugar en el sorteo de Juegos ONCE es un cupón y, de cada número de estos, hay 100 series disponibles. Adquirir uno para el sorteo del Extra Día de la Madre cuesta tan sólo 6 euros y puedes hacerlo en establecimientos oficiales o a través de la página web oficial de la corporación.

El primer sorteo oficial de la ONCE se realizó el 8 de mayo de 1939 , apenas unos años después de que hubieran surgido estas primeras rifas, montadas por pequeños grupos de personas ciegas. En aquel momento, era conocido como Cupón Pro-ciegos y se podía adquirir por 10 céntimos de peseta iniciales.

Al igual que en el resto de sorteos, en el Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE se ponen en juego 100 series de cada número posible, desde el 00000 hasta el 99999. Si quieres llevarte el primer premio, los 17 millones de euros , tienes que acertar cinco cifras y la serie correspondiente, lo que te da una probabilidad de ganar es de 1 entre 10 millones. Es decir, tienes un 0,00001% de posibilidades de obtener el gran premio .

Este domingo se celebra el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE, aunque no se trata del único gran premio que reparte el organismo. El próximo sorteo extraordinario, el del cupón Extra de Verano de la ONCE , tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 , cuando se pondrá en juego un primer premio de hasta 15 millones de euros .

Ya está todo listo para que comience el sorteo extraordinario del cupón de la ONCE del Día de la Madre 2025 , que se celebra este domingo 4 de mayo a las 21:25 horas . Tan solo faltan cinco minutos para que la ONCE comience a repartir grandes premios, como los 17 millones de euros que se llevarán los afortunados que consigan el número y serie premiadas. ¡Os deseamos mucha suerte!