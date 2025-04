Me ha tocado la Lotería: ¿es el momento de emprender? Recomendaciones para no precipitarse

La opción por el emprendimiento no parece mayoritaria entre los españoles a la hora de qué hacer con un premio de la Lotería

La suerte es caprichosa y ser agraciado con alguno de los premios de la Lotería Nacional - hasta un total de 2.380 millones de euros en el sorteo de este año- puede ser una gran suerte o el inicio de un tortuoso camino. El emprendimiento puede ser un camino, pero como afirma el experto del comparador de productos financieros «iAhorro» «hay que considerarla dentro de las opciones de riesgo , sobre todo si te va suponer dedicarle la mayor parte del premio o su totalidad». En este sentido, siempre es mejor diversificar y optar por ahorrar una parte o explorar alternativas «más seguras como una franquicia».

Por este motivo, este experto, ha recomendado que al ser «una inversión de riesgo» no adoptar ninguna resolución de forma precipitada: « La euforia del momento puede conducir a decisiones poco meditadas» , ha destacado este experto quien aconseja no dejarse llevar por «los cantos de sirena» y asesorarse bien . Además de elaborar un buen plan de negocio, analizarlo y , sobre todo, evitar entrar en «una espiral de deuda» que deteriore nuestras finanzas de forma irreversible.

Autónomo y sociedades anónimas

En opinión de Ricardo Perpiñan, secretario de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), la incertidumbre política desaconseja emprender. Sin embargo, Perpiñán ha dado algunos consejos para quienes decidan dar un paso adelante: «Inicialmente comenzaría como autónomo , luego dependiendo de los beneficios y si los tributo por encima del 25% en la Declaración de Hacienda crearía una sociedad limitada », ha apuntado.

Al respecto, ha añadido que para este tipo de sociedades solo se necesita 3.000 euros de capital inicial y sirve para «limitar» la reponsabildad del nuevo emrpesario. «Los autónomos responden solidariamente con su patrimonio» , ha recordado este asesor fiscal y abogado. Sobre la posibilidad o no de optar por una sociedad anonima, Perpiñán ha advertido que se necesitaría un capital inicla mayor de 60.000 euros pudiéndose abonar hasta el 25% en un primer momento pero podría llevar a tener que pedir prestado a un banco.

«Cuando incias una actividad profesional vas a tener poner dinero, por eso me reservaría parte del premio, un 50% para necesidades de tesorería y otro 50% para crear la sociedad», ha añadido este experto quien tampoco ve en las franquicias una opción tan ventajosa. En este sentido, ha recordado que depende de la zona en que se situe la misma o las royalties (el porcentaje sobre ventas) que el franquiciado deba abonar al franquiciador.

«Tapar agujeros», vivienda y ahorro

En cualquier caso, la opción por el emprendimiento no parece mayoritaria entre los españoles, a tenor de estudios como el publicado la semana pasada por el comparador de productos financieros « iAhorro », a partir de una encuesta realizada a 1.679 personas de toda España mayores de 18 años. En concreto, la primera opción (elegida por el 41,5% de los encuestados frente al 40,9% que optó por ello el año pasado) es el pago de deudas o lo que se conoce como «tapar agujeros» . Le sigue la inversión en vivienda (22%) y el ahorro que es apoyada por el 19,2%, casi un 3% más que en 2018. Mucho más minoritarios los agrupados bajo el epígrafe « otro tipo de gasto» (10,9%) y la compra de un coche , que apenas es mencionada por el 6,4% de los participantes.

Para Gallardo («iAhorro») «la opción de la vivienda se estanca y la que más sube es el ahorro» , que se dirige mayoritariamente a los depósitos (37,9% de los participante se inclinan por esta modalidad), los fondos de inversión (24,1%), la vivienda (17,5%), los planes de pensiones (14%) y otros productos financieros (6,9%). En opinión de este analista, a pesar de «todo el ruido interno y externo político» , la mayoría de los españoles se siguen inclinando por unos productos castigados por la política de tipos bajos del BCE. «Cuanto mayor es la incertidumbre se tiene a opciones más conservadores, el español se vuelve más cauto», apunta.

Preguntado por el escaso respaldo a los planes de pensiones, el experto de «iAhorro» ha añadido que en la escasa popularidad de este producto «pesa mucho el tema de la liquidez» y que es falso el mito de que los españoles no ahorramos. A su juicio, en el caso de los planes de pensiones, no se le dan continuidad a estos productos y se apuesta más por los fondos por inercia. «El problema es que no nos han sabido enseñar a ahorrar con productos de larga duración», ha concluido.

Al respecto, Gallardo ha recomendado «tener un colchón financiero para cubrir entre 6 y 8 meses de nuestros gastos a corto plazo». Además de apostar por productos como un seguro de ahorro para el medio plazo e invertir en vivienda o en la jubilación en el largo plazo.