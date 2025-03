Cuánto te tiene que tocar para dejar de trabajar

El próximo 22 de diciembre millones de españoles seguirán atentamente el Sorteo de la Lotería de Navidad 2020 , tal vez este año con mayor ilusión que en anteriores ocasiones por la situación excepcional provocada por la pandemia del coronavirus . Son muchos los que sueñan con poder dejar atrás sus vidas tal y como las conocen, sin embargo, no es tan fácil dejar de trabajar y vivir de este premio tan codiciado a nivel nacional .

«¿Cuánto te tiene que tocar en la Lotería para dejar de trabajar», es la pregunta que tantas veces se habrá dejado caer compartiendo un café con amigos o, simplemente, soñando con un futuro mejor. La respuesta, sin embargo, dependerá de diversos factores, como la edad de los ganadores, los años cotizados antes de obtener el premio o, sin ir más lejos, el nivel del vida que pretendan mantener los afortunados.

Premios de Lotería de Navidad

La máxima cantidad la reparte el Premio Gordo , un total de cuatro millones de euros por serie completa o, lo que es lo mismo, 400.000 euros por cada uno de los décimos premiados. Una cantidad que, en muchos casos, no será suficiente para dejar de trabajar; el segundo premio, 125.000 euros al décimo; y un tercero premiado con 50.000 euros por décimo. Los cuartos y quintos premios, dotados con 20.000 y 6.000 euros respectivamente, serían ya de por sí una cantidad insuficiente para poder abandonar las obligaciones laborales. El único beneficio de estos con respecto a los grandes premios es que las cantidades por debajo de los 20.000 euros no deben tributar a Hacienda. En caso de ganar más de esta cantidad, es necesario saber que la Agencia Tributaria se quedará con el 20% de lo ganado tras restarle 20.000 euros. Por ejemplo, con un décimo premiado por el Gordo, se quedará con el 20% de 380.000 euros: 76.000 euros por cada décimo.

Por edad

Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta los máximos premios a percibir, lo siguiente a considerar sería la edad de los agraciados.

Como ya se contó en este periódico, para la gente joven que, por ejemplo, no haya trabajado los suficientes años para cotizar al menos un 50% de pensión, será más complicado. En su caso, y sabiendo que en 2019 el gasto medio anual por hogar en España fue de 30.243 euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), una persona de 25 años necesitaría, sin llevar un tren de vida descabellado, unos 1.693.608 euros para sobrevivir hasta los 81 años -esperanza de vida media en España-. A esto habría que sumar, en el caso de no poseerla (algo muy probable a esa edad) la adquisición de una vivienda y otros gastos no contemplados.

La cifra también variará en función de los miembros que compongan el núcleo familiar: no será lo mismo que todos ellos dependan del premio o que la persona ganadora disfrute en solitario de este dinero a lo largo de su vida. En este supuesto, según el INE, en España el gasto medio por persona fue de 12.151 euros. En base a esos datos sería posible que un joven de 25 años pudiera estirar 680.000 euros , apretándose bastante el cinturón y sin ningún gasto extraordinario (algo casi imposible), hasta los 81.

De tratarse, por ejemplo, de una persona de 45 años que presumiblemente tenga una vivienda en propiedad, y teniendo en cuenta el mismo gasto medio anual por hogar, olvidarse de trabajar sería algo más fácil. En su caso, la cifra mínima para poder hacerlo sería de 1.088.748 euros . Asimismo, si el dinero del ganador fuera solamente para sí mismo, 437.436 euros serían suficientes para retirarse a esta edad.

Una buena opción para rentabilizar los premios de Lotería de Navidad durante más tiempo podría ser la inversión de los mismos, ya sea en bolsa, bienes inmobiliarios... esto permitiría aumentar su rédito y, por tanto, la durabilidad de los ingresos.