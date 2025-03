En qué invertir si te toca el Gordo de Navidad: comprar vivienda, ahorrar, apostar por fondos...

El coronavirus ha cambiado muchas cosas, pero no la pasión de los españoles por la Lotería de Navidad . Así lo señala un estudio elaborado por la Fundación Codere en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid que determina que más de 24 millones de personas compran el Gordo todos los años, una cifra que iguala, por ejemplo, a la participación electoral en los últimos comicios de España en noviembre del año pasado.

Y por el momento nada parece contraindicar que este año será distinto a pesar de la pandemia. Además, con más intención si cabe dadas las dificultades económicas que han soplado los últimos tiempos. ¿Por qué a quién no le vendría bien 400.000 euros para empezar a capear el difícil año que amenaza ser 2021 ?

Si eres tú quien consigue ser uno de esos afortunados (esperemos que si) mantén la calma, cumple las normas sanitarias e intenta celebrarlo de la manera más cauta posible con tus familiares y amigos. Una vez hayas hecho esto pon precaución, calma y sangre fría. Has ganado mucho dinero y vas a encontrar muchas amistades que ni siquiera sabías que tenías y querer comprar muchas cosas que no vas a necesitar en el futuro. No es tan solo un consejo, también una advertencia. De hecho, según un estudio de la UOC el 70% de los ganadores de lotería se arruina a los cinco años de recibir el premio . Y entre otras causas ocurre debido al desconocimiento financiero del premiado que deriva en una mala gestión del capital recibido.

Así que antes de tomar cualquier decisión, siéntate y reflexiona. Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto aconseja que lo primero que debes hacer es analizar tu perfil de inversor, ya que debes pensar en los riesgos que quieres asumir: «Piensa el plazo al que quieres invertir y con qué propósito deseas hacerlo. Cuando cobres el premio, plantéate qué deseas hacer con él: ¿liquidar tus deudas?; ¿garantizarte una renta extra para el día de tu jubilación?; ¿maximizar tus ahorros pensando en tus herederos?».

Desde la comparadora también insisten en la idea de diversificar al máximo el dinero para minimizar los riesgos . Y si necesitas apoyo no dudes en consultar con un asesor financiero «que te ayudará a gestionar correctamente el premio, en función de tus necesidades y objetivos».

¿Invertir en ladrillo?

Si lo que quieres es tener un producto tangible, 2021 puede ser un buen año para comprar vivienda aunque no para empezar a rentabilizarlo en el mercado de alquiler inmobiliario, con el precio del alquiler a la baja y que en ciudades como Madrid o Barcelona ya se ha desplomado más de un 10% , según datos del portal Pisos.com . Vicente Bermejo, profesor de Esade asegura que el próximo año veremos un amplio ajuste de precios en la vivienda e insiste en que es un buen momento para pedir una hipoteca, ya que «los tipos de interés están por los suelos». Algo que también aconsejan desde la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera dada la posibilidad de amortizar el producto «en cuota o tiempo».

En el caso de que prefieras un activo más inmovilizado, también puedes llevar a cabo un plan de ahorro para la jubilación. En este caso, Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España señala que dada la reducción de las pensiones públicas que vendrá en las próximas décadas, «cuanto antes empecemos a a horrar para la jubilación , menor será el esfuerzo y mayor margen tendremos para asumir riesgos que aparejen una mayor rentabilidad. El interés compuesto juega a nuestro favor».

Pero desde EFPA también piden poner atención y no dejarse llevar por el primer producto que ofrezcan en la entidad financiera donde se acuda a cobrar el premio , ya que en ocasiones esto puede conllevar a adquirir un activo «que nos haga sobreenduadarnos».

Invertir en renta variable

Los analistas aseguran que una de las causas por las que los ganadores de lotería se arruinan en tan poco tiempo es porque suelen i nvertir más en pasivos (comprar una casa nueva, un coche mejor...) que en activos. Toño García, experto financiero de Iahorro aconseja apostar por los fondos de inversión globales que invierten «de ambas maneras».

También Carreras-Candi apuesta por los fondos de inversión como uno de los productos más atractivos donde colocar nuestro dinero en estos momentos «teniendo en cuenta además las ventajas fiscales (permiten traspasar el dinero más las ganancias de un fondo a otro sin tener que pagar), la seguridad, la liquidez y la gestión profesional de este producto».

Por último, si tu perfil de inversor es más clásico también tienes productos como los depósitos o las cuentas remuneradas. Para el primer caso, Kelisto asegura que ofrecen una rentabilidad media de 0,35% TIN, aunque también advierten de que de cumplirse algunas previsiones como las de Funcas, que sitúan la inflación en un 0,9% para el cierre del próximo año, «pueden hacernos perder dinero con estos productos».

En cuanto a las cuentas remuneradas, González aconseja las que funcionan como un híbrido de cuenta nómina y cuenta remunerada , aunque señala dos factores a tener en cuenta: «Suelen poner un tope muy bajo a la cantidad por la que se podrá conseguir remuneración (entre 5.000 y 10.000 euros) y exigen que el cliente se vincule, como mínimo, domiciliando la nómina, aunque en otras ocasiones llegan a exigir que se contraten más productos y servicios extra.

Averigua si tu décimo tiene premio con el comprobador de números premiados de Lotería de Navidad de ABC. Solo has de indicar el número de tu décimo, el importe por el que has jugado y pulsar el botón de «Comprobar». Inmediatamente obtendrás el resultado y podrás conocer si eres uno de los afortunados de este año.