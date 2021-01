Comprobar Lotería del Niño 2021: averigua si tu número ha sido premiado

Armando Hueso SEGUIR Actualizado: 06/01/2021 10:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es uno de los gestos que más vamos a repetir durante unos días: comprobar el número de Lotería del Niño. Y es que, aunque este año quizás hayamos jugado algo menos que en citas anteriores, son muchos los que se echan en manos de la suerte y compran un décimo para el Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño que se celebra hoy a las 12:00. Y claro, además de tentar a la diosa Fortuna, también nos gusta averiguar si nos ha tocado alguno de los grandes premios.

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más esperados cada año. Solo la Lotería de Navidad le gana en fama y en tamaño. Pero eso sí, quién no ha podido hacerse con un pellizco del premio de Navidad, tiene una segunda oportunidad con el Sorteo del Niño. Bien es cierto que este sorteo, que se celebra el día de los Reyes Magos, reparte menos dinero en premios gordos que el sorteo del 22 de diciembre, no menos cierto es que toca a más gente. La Lotería del Niño toca a más participantes gracias a los pequeños premios.

Para saber y comprobar si tu décimo de Lotería del Niño ha sido premiado y cuál es la cuantía de dicho premio, ABC pone a disposición de los usuarios una herramienta muy fácil y sencilla de usar.

Comprobar Lotería del Niño 2021

Tras el éxito del año pasado, ABC.es pone a disposición de todos los usuarios el comprobador de números de Lotería del Niño 2021. Su funcionamiento es sencillo.

1- Indicas el número de tu décimo del Sorteo del Niño. Debes incluir las cinco cifras. En caso de que tu número empiece con ceros, no es necesario que especifiques cada «0».

2- Introduce el dinero que has apostado por dicho número. Es decir, si has comprado un décimo serán 20 euros. Sin embargo, si has comproado una participación de la Lotería del Niño, la cifra será diferente. Así, podrás saber el premio exacto que has ganado.

3- Pulsa el botón «Comprobar». Inmediatamente obtendrás un mensaje que te indicará si has sido afortunado con alguno de los premios o si por el contrario, toca esperar un poquito más.

Cuánto dinero reparte la Lotería del Niño

El Sorteo Extraordinario del Niño reparte este año 700 millones de euros. Toda esta lluvia de millones queda repartida entre los siguientes premios:

Primer premio. Reparte un total de 2.000.000 de euros a la serie y 200.000 euros al décimo. Esto supone 200.000 menos que el Gordo de Navidad.

La serie del segundo premio está dotada de 750.000 euros. Es decir, 75.000 euros por décimo de Lotería del Niño premiado.

El tercer premio del Sorteo del Niño es de 250.000 euros a la serie.

Eso en cuanto a los grandes premios. Sin embargo, la Lotería del Niño reparte muchísimos pequeños premios. Esto hace que sea un sorteo cuyos premios llegan a más personas. Casi el 30 % de lo que se recauda se dedica a los reintegros, habiendo hasta tres terminaciones premiadas (una por cada uno de los premios importantes).

¿Has comprobado que tu décimo ha sido premiado? ¿Cómo se cobra el premio?

Dependiendo de dónde te encuentres podrás cobrar tu premio de Lotería del Niño 2021 de una manera u otra. El importe de este también afecta en este sentido. Al igual que sucede en Lotería de Navidad, los premios inferiores a 2.000 euros (incluidos reintegros y los 20 cuartos) se pueden cobrar directamente desde cualquier administración de Loterías.

Sin embargo, aquellos premios de Lotería del Niño que superen los 2.000 euros o más deben ser cobrados a través de una entidad financiera. Y no se puede en todas. Solo aquellas que tienen firmado un convenido con Loterías y Apuestas del Estado (Abanca, Sabadell, BBVA, Santander, Bankia, Caixabank, Caja Sur BBK, Unicaja, Kuntabank e Ibercaja). El ingreso desde estas entidades se realiza de forma sencilla. Las entidades bancarias harán el pago del premio de Lotería del Niño directamente a la cuenta de la persona agraciada. Eso sí, tranquilo si ves que el premio no corresponde a la cifra redonda. Recuerda que Hacienda se lleva un pellizco.

¿Y cuánto se queda Hacienda de cada número premiado de la Lotería del Niño?

Pues fácil: el 20 % de los premios que superen los 40.000 euros. Vamos, que a la Agencia Tributaria le tocan varios «Gordos» cada año gracias a la recaudación que obtienen de los premios de la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad.

Por tanto, si resultas agraciado con el Primer Premio de Lotería del Niño, de los 200.000 euros con los que está premiado el décimo, ingresarás 128.000 euros limpios en tu cuenta bancaria. Si ganas el Segundo Premio, 50.000 euros.