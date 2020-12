Famosos a los que le tocó la Lotería de Navidad

ABC Madrid Actualizado: 20/12/2020 17:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada año durante la mañana de 22 de diciembre, España entera contiene el aliento con la esperanza de que sus números coincidan con el premio gordo de la Lotería de Navidad o, en su defecto, algún premio secundario. Este 2020 se repartirán un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.

Un año maldito protagonizado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus que desde principios de 2020 asola al mundo entero. Durante estos meses hemos visto como pequeños negocios y bares se veían obligados a echar el cierre definitivo, y el pronóstico para los próximos meses no es demasiado optimista.

Esta crisis económica también ha afectado de forma negativa a la Lotería, pues las ventas de décimos se están resintiendo bastante debido a las restricciones de movimiento en todo el territorio nacional, el descenso del turismo, el teletrabajo y la bajada de poder adquisitivo, entre otros muchos problemas que nos ha traído la pandemia. Sin embargo, la organización en todo momento hicieron lo necesario para que este extraño año salga lo mejor posible.

Año tras año, la Lotería de Navidad ha dado muchas alegrías, pero no solo a los ciudadanos de a pie. Entre los afortunados que se han sumado a la lista de ganadores también podemos encontrar algunos famosos que no han tenido problema en hacer público que les ha tocado alguno de los premios que la Lotería de Navidad reparte.

¿A qué famosos le ha tocado la Lotería de Navidad?

Entre estos famosos se encuentra Carmen Lomana. La socialité siempre ha dicho que ella no suele participar en el sorteo por voluntad propia. De hecho, el año que fue premiada, al no estar pendiente del premio terminó caducando y no pudo canjearlo. Otra de las caras conocidas que no es muy «fan» de esta tradición navideña es Isabel Gemio. La periodista apenas compra Lotería, aunque en alguna ocasión sí ha ganado «algún pellizquito».

La que sí es bastante aficionada a jugar cada año la Lotería es la cantante Soraya Arnelas que acostumbra a comprar números en casi todas las ciudades a las que viaja durante ese año y los comparte con sus padres. Una insistencia que le llevó a lograr un año el segundo premio del sorteo. Sin embargo la que más suerte ha tenido sin duda ha sido Mercedes Milá que en el año 2006 fue premiada nada más y nada menos que con el Gordo de la Lotería de Navidad gracias a un décimo que había comprado en la productora en la que trabajaba en aquel momento.

Hay famosos a los que la Lotería les ha cambiado la vida. Es el caso de Coque, el conserje de la famosa serie española «La que se avecina», al que da vida el actor Nacho Guerreros. Hasta el 2002, el intérprete se ganaba la vida como camarero. Fueron esas Navidades las que cambiaron por completo su vida tras ganar el Gordo de la Lotería de Navidad. Con el dinero que ganó pudo abrir su propia tienda de diseño y decoración en Madrid y comprar los derechos de la obra de teatro «Bent», gracias a la cual logró su sueño de convertirse en actor.

Sin emabrgo, lo más impactante de todo es que la suerte de la Lotería de Navidad también ha salpicado a la Familia Real española. En el año 2004, la Reina Doña Letizia fue agraciada con 12.000 euros correspondientes a una participación que su excompañero de su etapa televisiva, Miguel Garau, le dio como regalo de bodas. El número premiado, de hecho, se correspondía con la fecha del enlace, celebrado en mayo de ese mismo año. La cantidad recibida fue donada a una ONG.