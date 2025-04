Venezuela insiste en que asesinato del teniente Ojeda fue ejecutado por agentes chilenos

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fustigó nuevamente a las autoridades chilenas asegurando que estas solo quieren ofender a su país y reiteró que el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda fue perpetrado por agentes de inteligencias chilenos y extranjeros, ... deslindando cualquier responsabilidad de su país.

Saab además afirmó que la investigación de la policía y Ministerio Público chileno es de «una pobreza extrema» y reiteró que los dos miembros vinculados al Tren de Aragua y sindicados por la fiscalía chilena como autores del homicidio no se encuentran en territorio venezolano.

La autoridad, en una entrevista este domingo con el canal Meganoticias, insistió en la serie de críticas que ha levantado contra Chile después del viaje frustrado de dos de sus fiscales a Santiago, los cuales no fueron recibidos por sus pares chilenos. «No fueron recibidos, un acto de descortesía y enemistad totalmente inexplicable y sin precedente, por lo menos en la historia del Ministerio Público bajo mi gestión», fustigó.

Las relaciones entre Chile y Venezuela han alcanzado su punto de máxima tensión luego de que el exteniente y asilado político Ronald Ojeda fuera sacado de su departamento a fines de febrero por desconocidos vestidos con uniformes de la Policía de Investigaciones y apareciera muerto dentro de una maleta, a dos metros de profundidad bajo una losa de cemento en un campamento de inmigrantes ilegales.

Relaciones enturbiadas

El fiscal Saab aseguró hace unos días que el asesinato fue ejecutado por «cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros» como una «operación de falsa bandera», palabras que reiteró en la entrevista.

Estas declaraciones le valieron una nota de protesta que fue entregada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, al embajador de ese país en Santiago, Arévalo Méndez, con quien se reunió en la Cancillería. La autoridad chilena le manifestó que las palabras del fiscal general eran «inaceptables» y no se condecían con la voluntad que había expresado el presidente Nicolás Maduro de colaborar con la investigación. La nota fue respondida por Caracas señalando que «reconocen la independencia de la fiscalía».

Este domingo, la autoridad venezolana profundizó en sus afirmaciones indicando que las acusaciones contra sus connacionales no tienen fundamento ni sustento porque ellos han «recontra confirmado que es una muy, pero muy débil investigación la que se ha hecho, sin fundamento».

Extradición

Nuevamente, tachó la indagatoria de «una pobreza extrema, en la experticia de investigación, en recabar los elementos de convicción para lanzar teorías» y aseguró que los dos presuntos autores no estaban en Venezuela, pero que, de estarlo, ser ubicados y encontrados culpables, los condenarían con las más altas penas, pero en territorio venezolano porque la Constitución de su país impide la extradición.

«La teoría que yo lanzo, la vuelvo a ratificar. Para mí fue una acción de falsa bandera, una acción ejecutada desde Chile con participación, obviamente, si fue una gran estructura la que ejecuta el secuestro y el asesinato con algún componente de cuerpo policiales chilenos y cuerpos extranjeros», dijo.

En estos días, los máximos lideres del Partido Comunista rechazaron las críticas recibidas por exigir que se investigue el caso Ojeda hasta el final sin adelantar conclusiones. El presidente del partido, Lautaro Carmona, indicó que por esa postura «asumieron que eso significaba la defensa de Venezuela. La verdad es que significa la defensa del rigor y de las cosas correctas en las políticas de nuestro país».

«No aceptaremos provocaciones anticomunistas, vamos a reivindicar nuestra política incluyendo su espacio internacionalista, a plena honra y con convicción total», agregó.

Críticas de Boric

Sus duras palabras tuvieron eco en el mandatario, quien, de gira por Europa, reiteró sus críticas al Gobierno de Maduro por la poca colaboración que ha prestado en el caso.

En una entrevista con el medio Deutsche Welle, Gabriel Boric afirmó que «por nuestra parte no hay ingenuidad: en Venezuela las instituciones, por lo menos en el marco del Estado de derecho que tenemos en Chile, están claramente deterioradas».

«La política exterior de Chile -sostuvo- la define el presidente de la República. Los partidos políticos tienen libertad para opinar al respecto, pero eso, finalmente, quien toma las decisiones es el presidente». Agregó que su convicción es «haber actuado en función de principios y no de consideraciones ni de corto plazo, ni de quién está en el poder durante determinado momento».

«En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos han dejado su patria« Gabriel Boric Presidente de Chile

Tras decir que no se amilana por las críticas desde las filas comunistas a sus constantes afirmaciones de que hay violaciones de derechos humanos en el gobierno de Maduro, aseguró que su posición contra el régimen venezolano no cambia: «En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos han dejado su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya mucho más que discutir al respecto».