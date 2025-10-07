Ucrania ataca la parte de la región de Jersón controlada por Rusia y deja cuatro muertos

Suscribete a
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El gobernador de la zona ocupada por Moscú en Jersón afirma que Kiev operó con un «ataque selectivo con drones contra vehículos civiles» en una autopista de la región

El Ejército ucraniano ha realizado su segundo bombardeo consecutivo durante la noche en el que Moscú ha interceptado 209 drones reuters

ABC

Un ataque ucraniano contra la región de Jersón, en Ucrania, controlada por Rusia, ha causado la muerte de cuatro personas, según informa este martes el gobernador instalado por Moscú, mientras Kiev intensificaba sus ataques de represalia contra Rusia, recoge Afp.

Moscú afirmó haber interceptado 209 ... drones durante la noche y la mañana, procedentes del segundo bombardeo consecutivo de Ucrania.

