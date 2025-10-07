Ucrania ataca la parte de la región de Jersón controlada por Rusia y deja cuatro muertos

Un ataque ucraniano contra la región de Jersón, en Ucrania, controlada por Rusia, ha causado la muerte de cuatro personas, según informa este martes el gobernador instalado por Moscú, mientras Kiev intensificaba sus ataques de represalia contra Rusia, recoge Afp.

Moscú afirmó haber interceptado 209 ... drones durante la noche y la mañana, procedentes del segundo bombardeo consecutivo de Ucrania.

Cuatro civiles murieron en un «ataque selectivo con drones contra vehículos civiles» en una autopista, escribió en Telegram Vladímir Saldo, gobernador de la parte de Jersón ocupada por Rusia. Además, añadió que otra persona resultó herida en otro ataque ucraniano en la región.

Kiev no hizo comentarios inmediatos, pero niega haber atacado a civiles en las zonas del país ocupadas por Rusia.

Mientras tanto, las autoridades locales de Ucrania acusaron a Rusia de matar a un hombre en la ciudad de Jersón, controlada por Kiev.

«Un residente de Jersón de 65 años fue alcanzado por fuego enemigo. Sufrió heridas mortales», dijo este martes en Telegram el gobernador de la región de Jersón, Oleksandr Prokudin.

Kiev está intensificando los ataques contra las infraestructuras energéticas y petroleras de Rusia, en lo que considera una respuesta legítima a los ataques diarios de Moscú contra ciudades ucranianas, que en ocasiones han dejado a millones de personas sin calefacción ni electricidad.

Ucrania afirmó que Rusia había lanzado 154 drones y misiles durante la noche del lunes al martes, de los cuales aproximadamente la mitad fueron interceptados.

Un avión no tripulado impactó en infraestructuras ferroviarias y energéticas en las regiones ucranianas de Poltava y Sumy, dejando a más de 1000 personas sin electricidad.

El lunes, Ucrania lanzó 251 drones hacia Rusia y dos personas murieron en un ataque con cohetes contra la ciudad de Belgorod, a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania.

«Mil personas en cuatro asentamientos siguen sin electricidad», según el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, quien añadió que se estaban llevando a cabo trabajos de reparación tras el bombardeo.

El Ejército ruso controla alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014, y ha ido avanzando en el campo de batalla, con enormes pérdidas para ambos ejércitos.