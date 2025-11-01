Suscribete a
Miles de personas vuelven a las calles de Serbia en el primer aniversario de la tragedia de Novi Sad

El presidente serbio pide «disculpas» por sus «errores» y hace un llamamiento al diálogo

Protesta en Novi Sad contra el Gobierno nacionalista y la brutalidad policial

Una vista aérea muestra a personas reunidas frente a la estación de tren de Novi Sad durante un acto conmemorativo, en el primer aniversario del fatal derrumbe
Una vista aérea muestra a personas reunidas frente a la estación de tren de Novi Sad durante un acto conmemorativo, en el primer aniversario del fatal derrumbe reuters

EP

La población serbia ha vuelto a las calles este fin de semana, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia de Novi Sad, suceso que se saldó con la vida de 16 personas por el derrumbamiento de una marquesina en la estación de tren ... y que desencadenó las mayores protestas en el país balcánico de los últimos años, que han estado lideradas por estudiantes.

