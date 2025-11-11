Suscribete a
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

El Senado de EE.UU. aprueba el fin del cierre del Gobierno, que podría reabrir esta misma semana

La votación se ha producido después de que los republicanos llegaran a un acuerdo con un puñado de demócratas díscolos para desbloquear el cierre de Ejecutivo más largo de la historia

El acuerdo para acabar con el cierre de Gobierno en EE.UU. desata una guerra interna entre los demócratas

Edificio del Capitolio de los Estados Unidos después de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno en Washington D. C.
Edificio del Capitolio de los Estados Unidos después de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno en Washington D. C. reuters
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El Senado de EE.UU. aprobó este lunes por la noche -en la madrugada del martes en España- una ley presupuestaria para poner fin al cierre de Gobierno, que se alarga ya durante más de cuarenta días.

La votación se ha producido después ... de que los republicanos -que controlan la mayoría en la Cámara Alta- llegaran a un acuerdo con un puñado de demócratas díscolos para desbloquear el cierre de Gobierno más largo de la historia, y que está teniendo un impacto significativo en la primera potencia mundial: cientos de miles de funcionarios llevan en casa desde el pasado 1 de octubre, todavía más llevan ese periodo sin cobrar, el tráfico aéreo se ha convertido en un problema nacional por la ausencia de controladores aéreos y decenas de millones de personas han temido por programas de asistencia social como el de cupones de comida.

