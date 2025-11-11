El Senado de EE.UU. aprueba el fin del cierre del Gobierno, que podría reabrir esta misma semana

El Senado de EE.UU. aprobó este lunes por la noche -en la madrugada del martes en España- una ley presupuestaria para poner fin al cierre de Gobierno, que se alarga ya durante más de cuarenta días.

La votación se ha producido después ... de que los republicanos -que controlan la mayoría en la Cámara Alta- llegaran a un acuerdo con un puñado de demócratas díscolos para desbloquear el cierre de Gobierno más largo de la historia, y que está teniendo un impacto significativo en la primera potencia mundial: cientos de miles de funcionarios llevan en casa desde el pasado 1 de octubre, todavía más llevan ese periodo sin cobrar, el tráfico aéreo se ha convertido en un problema nacional por la ausencia de controladores aéreos y decenas de millones de personas han temido por programas de asistencia social como el de cupones de comida.

La aprobación de la ley presupuestaria salió adelante por la mínima, con 60 votos a favor -el mínimo en la mayoría de votaciones en el Senado- y 40 en contra. Siete senadores demócratas y uno independiente -pero que vota de forma habitual en el mismo signo que los demócratas- se sumaron a la práctica totalidad de los legisladores republicanos (solo uno de ellos, el libertario Rand Paul, votó en contra).

«Estoy muy contento de poder decir que estamos llegando al final», dijo el líder de la mayoría republicana, John Thune, después de la votación. El siguiente paso será la votación en la Cámara de Representantes, donde los republicanos también tienen mayoría y donde sus líderes confían en que no haya problemas para su tramitación. Y, por último, el texto irá al escritorio de Donald Trump, y el presidente de EE.UU. aseguró este mismo lunes que estampará su firma: aseguró que lo apoya y que «respetará el acuerdo» alcanzado entre los republicanos y ese grupo de demócratas, que calificó de «muy bueno». El cierre gubernamental podría ser historia antes de que acabe esta semana.

Reclamaciones de los demócratas

El acuerdo no incluye la reclamación principal de los demócratas y la que está detrás del cierre de Gobierno: la ampliación de subsidios a las coberturas sanitarias, que los republicanos se negaban a incluir. Sí incluye un plan de gasto que prolonga la capacidad de operar del Gobierno hasta finales de enero, que impone la contratación de los cerca de 4.000 funcionarios despedidos durante el cierre, que garantiza el pago de los salarios atrasados y que financia los cupones de comida hasta septiembre del año que viene.

El acuerdo incluye un compromiso por parte de los republicanos de llevar a votación un texto sobre la ampliación de los subsidios a las coberturas sanitarias en la segunda semana de diciembre, pocos días antes de que expiren. Pero no hay garantías de que se vaya a aprobar, tampoco en la Cámara de Representantes, donde su líder, Mike Johnson, no se ha querido pronunciar al respecto.

La mayoría de los demócratas están en contra del acuerdo, después de haber sufrido presiones durante semanas para renunciar a sus exigencias y haber sometido a fuertes turbulencias al país sin haber conseguido su objetivo. Algunos han calificado de «traición» y de «error espantoso» la cesión de ese grupo de senadores que va a conseguir acabar con el cierre.