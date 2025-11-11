Suscribete a
ABC Premium

El acuerdo para acabar con el cierre de Gobierno en EE.UU. desata una guerra interna entre los demócratas

La cesión ante los republicanos en el asunto que ha motivado el cierre gubernamental supone un jarro de agua fría tras las victorias electorales de la semana pasada

Los demócratas ceden y permiten reabrir el Gobierno tras cuarenta días de cierre

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer Afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cierre del Gobierno federal en EE.UU. que ha suspendido las operaciones de decenas de agencias, ha enviado a sus casas a cientos de miles de funcionarios, ha dejado a muchos más sin sueldo, ha provocado turbulencias en el tráfico aéreo y ha amenazado ... programas de asistencia social de los que dependen decenas de millones de estadounidenses está cerca de acabar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app