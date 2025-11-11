El acuerdo para acabar con el cierre de Gobierno en EE.UU. desata una guerra interna entre los demócratas

El cierre del Gobierno federal en EE.UU. que ha suspendido las operaciones de decenas de agencias, ha enviado a sus casas a cientos de miles de funcionarios, ha dejado a muchos más sin sueldo, ha provocado turbulencias en el tráfico aéreo y ha amenazado ... programas de asistencia social de los que dependen decenas de millones de estadounidenses está cerca de acabar.

El acuerdo labrado durante el fin de semana entre la mayoría republicana y un puñado de díscolos demócratas se tramitaba este lunes con la esperanza de aprobarlo a la mayor celeridad y que sea certificado por la Cámara de Representantes y por el presidente de EE.UU., Donald Trump, esta misma semana.

El acuerdo supone el fin del cierre gubernamental más largo de la historia –este lunes cumplía 41 días– y el fin del sufrimiento para muchos y de la disfunción en el Gobierno de la primera potencia mundial. Pero también provoca una ruptura dramática en las filas demócratas, la visualización de su división y una guerra interna con ataques feroces a los díscolos.

No hay mejor ejemplo que en la familia Shaheen. La senadora demócrata Jeanne Shaheen, que representa a New Hampshire, fue una de los ocho demócratas que votaron el domingo por la noche con sus rivales republicanos para impulsar una legislación que reabra el Gobierno. Fue un voto procedimental, pendiente del debate y la votación del texto definitivo, que se inició el lunes, pero que mostraba la voluntad de ceder en el asunto que ha motivado el cierre gubernamental: la extensión de subsidios a las coberturas médicas que expiran a finales de año, que exigen los demócratas y que rechazan los republicanos.

Después de semanas de bloqueo, esos ocho demócratas consideraron que era suficiente con un compromiso por parte de los republicanos de llevar a votación esos subsidios el mes que viene de forma separado y conseguir otras contrapartidas, como la reintegración de los funcionarios despedidos durante el cierre y la garantía del pago de los sueldos atrasados.

«Esperar otra semana u otro mes no conseguiría un resultado mejor. Solo supondrá más daño a las familias», justificó Shaheen sobre su cambio de posición. Su hija Stefany Shaheen, candidata demócrata a un escaño a la Cámara Baja el año que viene, criticó la decisión de su madre: «Necesitamos las dos cosas, acabar con el cierre y ampliar los subsidios sanitarios. Si no, no hay acuerdo», dijo en redes sociales.

La trifulca familiar es similar a la que se vive dentro del Partido Demócrata, que apunta a quedarse descolocado con el acuerdo posibilitado por un puñado de sus miembros: después de haber llevado a muchos en EE.UU. a una situación límite, podrían quedarse con las manos vacías. Este lunes se cancelaron más de 1.500 vuelos –debido a la falta de controladores aéreos que ha empeorado el cierre– y seguía abierta la pelea judicial por la asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses, suspendida también por la falta de acuerdo.

Elizabeth Warren: «Es un error espantoso»

«Es un error espantoso», reaccionó la senadora izquierdista Elizabeth Warren. «El pueblo de EE.UU. quiere que nos plantemos y peleemos por la sanidad». Desde la Cámara Baja, el diputado Greg Casar hablaba de «traición» de sus compañeros de partido. «Aceptar nada más que una promesa sin garantías de los republicanos no es un acuerdo, es una capitulación».

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó este lunes a Trump y a los republicanos por no moverse «ni un centímetro» de sus posiciones y mantuvo su oposición a ese acuerdo.

La gestión del cierre gubernamental apunta a colocar en el disparadero a Schumer y a renovar las batallas internas entre moderados como él y la facción izquierdista del partido, que busca ganar peso.

«El senador Schumer ya no es efectivo y debería ser sustituido», aseguró Ro Khanna, uno de los diputados izquierdistas con más peso en la Cámara Baja. «Si no puedes liderar la pelea para contener los precios disparados de las pólizas de seguros, ¿por qué vas a luchar?».

Esta tramitación supone un jarro de agua fría al optimismo con el que los demócratas salieron de las elecciones del pasado martes, con victorias decisivas –desde la alcaldía de Nueva York a los puestos de gobernador en Virginia y Nueva Jersey–: muestra que la guerra entre las dos almas del partido puede truncar sus aspiraciones de recuperar poder en las legislativas del próximo otoño.