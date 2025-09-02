Rusia denuncia un ataque ucraniano con drones en Rostov y anuncia la toma de una aldea en Donetsk

Un cañón de la 43 Brigada de Artillería ucraniana en el frente de Donetsk

Más de 300 personas fueron evacuadas de sus apartamentos durante la noche tras un ataque con drones ucranianos contra la capital de la región de Rostov, según informó el martes el gobernador en funciones y recoge Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las unidades de defensa aérea destruyeron 13 drones ucranianos sobre la región de Rostov durante la noche. No especificó cuántos drones fueron detectados.

«Se descubrió un proyectil (de dron) sin detonar en uno de los apartamentos», dijo el gobernador interino de la región de Rostov, Yuri Slyusar, en la aplicación de mensajería Telegram. «Como medida de precaución, se está evacuando a 320 residentes del edificio».

El ataque dañó varios edificios de apartamentos en la ciudad de Rostov del Don, añadió. Tres personas, entre ellas un niño, resultaron levemente heridas.

El alcalde de Rostov del Don, Alexandr Skryabin, dijo que los residentes fueron trasladados a una escuela mientras los expertos en desactivación de bombas retiraban el proyectil.

Reuters no pudo verificar de forma independiente estas informaciones. No hubo ninguna reacción inmediata por parte de Kiev. Ambas partes niegan haber atacado a civiles en sus ataques durante la guerra que Rusia inició con una invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Por otro lado, este mismo martes, se ha confirmado que las fuerzas rusas han capturado la aldea de Fedorivka, en la región oriental de Donetsk, en Ucrania, según informa el Ministerio de Defensa de Moscú.

