El ciberataque al avión de Von der Leyen eleva la tensión entre Rusia y la Unión Europea

«La pantalla del GPS dejó de funcionar», afirma el piloto que trasladaba a Bulgaria a la presidenta de la Comisión, que carece de una aeronave oficial propia

Ursula von der Leyen, durante su visita a Rumanía
Ursula von der Leyen, durante su visita a Rumanía Reuters
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió interferencias que afectaron al funcionamiento de sus sistemas de navegación a su llegada a Bulgaria este domingo. Las autoridades búlgaras alegan una acción «evidente» por parte de ... Rusia y desde Bruselas se confirmó el hecho y, aunque también aluden a una actividad hostil por parte de Moscú, afirman que «habría que preguntarles a ellos» si se trató o no de un acto deliberado contra la dirigente europea. «Podemos confirmar que se produjo una interferencia de GPS», declaró una portavoz de la presidenta de la Comisión Europea, Arianna Podesta. «Por supuesto, somos conscientes, y hasta cierto punto estamos acostumbrados, a las amenazas e intimidación que forman parte integral del comportamiento hostil de Rusia», añadió.

