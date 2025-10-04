Suscribete a
ABC Premium

Los gazatíes, entre el desgaste y la desconfianza: «¡Que esto pare y podamos respirar de nuevo!»

Algunos salieron a las calles a celebrar la respuesta de Hamás al plan de paz, otros no se lo podían creer, sobre todo porque las explosiones, aunque de menor intensidad que los días anteriores, no dejaron de retumbar en el cielo

Hamás acepta entregar los rehenes pero pide a EE.UU. negociar los detalles del plan

Un palestino inspecciona los destrozos en un barrio de Ciudad de Gaza tras una operación israelí, luego de que Hamás aceptara liberar rehenes y avanzar en el plan de paz propuesto por EE.UU.
Un palestino inspecciona los destrozos en un barrio de Ciudad de Gaza tras una operación israelí, luego de que Hamás aceptara liberar rehenes y avanzar en el plan de paz propuesto por EE.UU. Reuters
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Jerusalén

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los gazatíes despertaron tras una larga noche que arrancó con la respuesta de Hamás a la propuesta de Donald Trump, que el presidente estadounidense acogió como una muestra de que los islamistas «están preparados para la paz». Trump pidió a Israel que detuviera los ... bombardeos y, pasadas unas horas, Benjamin Netanyahu ordenó a su Ejército detener las operaciones de ataque en Gaza para implementar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos. Algunos salieron a las calles a celebrarlo, otros no se lo podían creer, sobre todo porque las explosiones, aunque de menor intensidad que los días anteriores, no dejaron de retumbar en el cielo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app