La oposición en México se divide frente a la hegemonía de Sheinbaum: el PAN anuncia que se separa del PRI

En un acto con la militancia, el partido de centro derecha proclama una «alianza con la ciudadanía». El expresidente español José María Aznar envió un vídeo donde elogió el nuevo rumbo

Simpatizantes participan en una marcha por el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) este sábado, en la Ciudad de México
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Frente a la hegemonía política de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, la oposición acelera su proceso de fragmentación: el Partido Acción Nacional (PAN), de centro derecha se separó este sábado del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país durante ocho décadas ... pero que ahora se encuentra en su faceta más disminuida.

