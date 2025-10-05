Suscribete a
La ONU enviará a Haití una misión especial de 5.500 efectivos para frenar la expansión de las bandas criminales

El organismo abrirá una oficina en el país caribeño para supervisar los trabajos

Un soldado de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) patrullando en Puerto Príncipe, en 2007
Un soldado de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) patrullando en Puerto Príncipe, en 2007 EFE
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La crisis humanitaria y de seguridad que azota desde hace meses Haití podría encontrar alivio luego de que, esta semana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) avaló una nueva misión destinada a combatir la violencia en la isla.

El país más ... pobre del continente, con más del 60% de su población en la pobreza, se encuentra preso de una guerra de pandillas que se ve potenciada por la inestabilidad política. En el primer semestre del 2025 las muertes violentas se han incrementado en el 24%, según datos oficiales.

