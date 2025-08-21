La ONU alerta de que los niños gazatíes con desnutrición morirán en la ofensiva israelí

El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglás en inglés), Phillipe Lazzarini, durante su conferencia en el club de prensa de Ginebra, Suiza

Ante la amenaza y preparación del proyecto israelí de conquistar la ciudad de Gaza, la preocupación sobre la situación actual de la población gazatí sigue aumentando. El director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, ha alertado este jueves que el número de niños desnutridos se ha multiplicado por seis desde el último alto el fuego, en marzo.

El comisionado general de la UNRWA ha indicado que uno de cada tres niños gazatíes sufre hambruna y acabarán muriendo si no se imponen medidas urgentes durante esta nueva ofensiva israelí. Además, ha denunciado que los menores «están extremadamente débiles» y que ante la ocupación israelí, muchos de ellos «no tendrán fuerzas para soportar un nuevo desplazamiento o no sobrevivirán».

Finalmente, Lazzarini ha acusado al Gobierno de Netanyahu de no estar facilitando ninguna ayuda y no revertir esta circunstancia. Asimismo, el director de la UNRWA ha asegurado que la hambruna es una situación «prevenible», hecha por el hambre, y «no de un desastre natural». Y que «se ha utilizado la comida como instrumento de guerra».

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha anunciado que al menos 269 personas han fallecido de hambre desde el inicio de la ofensiva, en octubre de 2023, y que 112 de ellas eran menores de edad.

Además de la hambruna, la deshidratación también sigue vigente en la sociedad gazatí. Médicos Sin Fronteras han denunciado este jueves en un comunicado que Israel está bloqueando las importaciones de artículos esenciales para el tratamiento del agua.

La falta de agua potable propaga la aparición de infecciones y enfermedades que hacen imposible la recuperación de los pacientes de los hospitales en la Franja.

Mohammed Nsier, responsable de agua y saneamiento de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ha afirmado que «hay muy poca agua para tanta gente». Ante esta ausencia, la cantidad que pueden proporcionarles «es muy pequeña en comparación con las necesidades, y las condiciones son extremadamente difíciles»

Por su lado, Israel ha comenzado este jueves a dar «avisos iniciales» a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen ciudad de Gaza. Además, la agencia militar israelí que coordina la ayuda, COGAT, ha justificado que llegan suficientes suministros a la Franja y que entre los datos que se están divulgando algunos menores fallecidos eran por enfermedades graves, no por desnutrición.

