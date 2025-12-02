Suscribete a
Trump dio de plazo a Maduro hasta el viernes para dejar el poder en Venezuela

La llamada, realizada el pasado 21 de noviembre, se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre el país caribeño

Maduro se debilita al perder aliados en el Caribe y América Latina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos REUTERS

Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y abandonar su país bajo la protección de Estados Unidos, tras una breve llamada del mes pasado con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En la llamada, Trump rechazó ... una serie de solicitudes del líder venezolano, según diversas fuentes informadas sobre la conversación. La llamada, realizada el pasado 21 de noviembre, se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra lanchas presuntamente usadas para narcotráfico en el Caribe; reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra; y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que según la Administración en Washington incluye a Maduro, como organización terrorista.

