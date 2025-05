Noboa promete «salvar» a Ecuador de las «mafias»

Tras jurar como presidente de Ecuador para el período 2025-2029 en una ceremonia especial este sábado, Daniel Noboa Azín ha prometido «salvar» al país de las «mafias», golpeando a los grupos narcotraficantes aliados con organizaciones ilegales extranjeras.

«Esta es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, y no habrá tregua contra la delincuencia», ha remarcado, al tiempo que ha añadido que no están para rendirse, sino para ser valientes.

Noboa ha asumido este nuevo mandato tras haber ejercido la presidencia por 18 meses, después de ganar las elecciones en octubre de 2023, para completar el período que dejó inconcluso Guillermo Lasso, que renunció y adelantó las elecciones aplicando la figura constitucional de la «muerte cruzada» que implicó disolver el Congreso.

Noticia Relacionada El correísmo sufre una nueva derrota mientras Noboa logra poner presidente en el Congreso Thalía Flores En su primer discurso como presidente de la Legislatura, Niels Olsen, pidió disculpas a los ecuatorianos «porque durante años tuvieron que ver cómo esta Asamblea se alejaba de su gente»

Al referirse a su primer mandato, al que ha llamado «primera parte», ha dicho que «le declaramos la guerra a las mafias», que implicó no solo combatir a la delincuencia común, sino de una lucha frontal contra estructuras criminales. «A pesar de las amenazas, no dimos un paso atrás», dijo, subrayando que el país no le pertenece a los criminales, sino a su gente.

También ha jurado como vicepresidenta la empresaria María José Pinto, que hizo equipo con Noboa. «Qué bueno tener a una patriota como vicepresidenta», dijo el presidente, que minutos antes había ratificado que ella se hará cargo del programa «Sin desnutrición infantil», del que antes había estado a cargo por petición del propio Noboa.

Defraudar a las oligarquías

En un discurso de alrededor de 26 minutos, en presencia de delegaciones de 74 países, entre ellos los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Peru, Dina Boluarte, Noboa ha afirmado que el mundo está empezando a creer en Ecuador, al tiempo que ha asegurado que su administración estrechará lazos a nivel público y privado con la comunidad internacional, y habló de que habrá apertura comercial y que atraerá inversiones que permitan aprovechar el verdadero potencial de Ecuador «que por intereses perversos ha permanecido inmóvil y estancado».

En un discurso vibrante, interrumpido varias veces por aplausos, Noboa ha dicho que el país enfrenta desafíos heredados, pero que su administración apostará por soluciones estructurales. «No importa lo que recibimos, sino cómo responderemos. Vamos a gobernar con identidad, paz y progreso para todos los que fueron olvidados en los últimos gobiernos», ha asegurado. Y ha puntualizado que en su administración regirá la transparencia y la lucha contra la corrupción, por lo que ha señalado que «defraudará a las oligarquías que siempre se enriquecían a costa del Estado».

Respecto a las reformas para «cuatro años de progreso», ha anunciado, entre otras, una ley para uso de energía nuclear, mientras que para los jóvenes ofreció crear trabajo y vivienda.