Militares franceses disparan contra varios drones que sobrevolaban una base de submarinos nucleares en Bretaña

Militares de la Marina francesa han abierto fuego contra varios drones que han sobrevolado la base de submarinos nucleares con misiles balísticos (SSBN) de su fuerza de disuasión atómica en la base de Île Longue, que linda con el puerto de Brest, en ... Bretaña. Las autoridades han iniciado posteriormente una investigación para esclarecer lo sucedido y la procedencia de los drones.

En torno a las 19.30 horas de este jueves, la base detectó la presencia de cinco drones, lo que motivó que los fusileros marinos dispararan contra los aparatos, de acuerdo con el protocolo de lucha y búsqueda de estos artefactos. No obstante, el portavoz de la Prefectura Marítima del Atlántico, el comandante Guillaume Le Rasle, en declaraciones a la agencia de noticias francesa AFP, ha tranquilizado sobre lo ocurrido: «El sobrevuelo no puso en peligro ninguna infraestructura sensible».

En cuanto al origen de los drones, Le Rasle ha considerado que es «demasiado pronto» para determinar su procedencia y ha considerado que estos vuelos sobre la base de submarinos tenían como objetivo «alertar a la opinión pública». Por su parte, la Fiscalía de Rennes no se ha pronunciado por el momento más allá de la apertura de la investigación, según reportan medios locales.

La presencia de drones en esta zona restringida no es infrecuente. Durante la noche del 17 al 18 de noviembre, se reportó la aparición de un dron sobre la península de Crozon, que incluye Île Longue, pero no se trataba de un sobrevuelo militar. Sin embargo, este jueves, las condiciones de iluminación fueron particularmente a causa de la superluna, lo que permitió detectar más claramente los aparatos.

La base de Île Longue, un santuario de la disuasión nuclear francesa, está protegida por 120 gendarmes marítimos que trabajan en coordinación con la infantería de marina. La base proporciona mantenimiento a los cuatro SSBN galos, al menos uno de los cuales se encuentra permanentemente en el mar para garantizar la seguridad.

Los sobrevuelos de drones han aumentado en los últimos meses en el norte de Europa, en aeropuertos y otras ubicaciones sensibles, incluidas instalaciones militares, y los líderes de los países involucrados ven la mano de Moscú detrás de estas acciones.