Militares franceses disparan contra varios drones que sobrevolaban una base de submarinos nucleares en Bretaña

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido

Un submarino francés en la base
Un submarino francés en la base Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT

Militares de la Marina francesa han abierto fuego contra varios drones que han sobrevolado la base de submarinos nucleares con misiles balísticos (SSBN) de su fuerza de disuasión atómica en la base de Île Longue, que linda con el puerto de Brest, en ... Bretaña. Las autoridades han iniciado posteriormente una investigación para esclarecer lo sucedido y la procedencia de los drones.

