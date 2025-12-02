Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

El presidente ruso ha acusado a los europeos de no tener «una agenda de paz» y estar «del lado de la guerra» justo antes de reunirse con Steve Witkoff y Jared Kushner para hablar del plan de paz con Ucrania

Zelenski abre la puerta a aceptar el plan de paz de Trump: «Ha sido perfeccionado»

Vladimir Putin, minutos antes de la reunión con Witkoff y Kushner
Vladimir Putin, minutos antes de la reunión con Witkoff y Kushner AFP

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vladimir Putin ha advertido a las autoridades europeas que está dispuesto a llevar a las últimas consecuencias lo que considere una agresión contra sus intereses.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos preparados», ... el presidente ruso a su llegada a la reunión que mantiene este martes con Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar el plan de paz para Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app