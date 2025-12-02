Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

Vladimir Putin ha advertido a las autoridades europeas que está dispuesto a llevar a las últimas consecuencias lo que considere una agresión contra sus intereses.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos preparados», ... el presidente ruso a su llegada a la reunión que mantiene este martes con Steve Witkoff y Jared Kushner para tratar el plan de paz para Ucrania.

Además, también ha advertido de que si Europa empieza una guerra con Rusia, pronto «no tendrán nadie con quien negociar». Además, les ha acusado de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, además de amenazar directamente a «los petroleros de los países que ayudan» a Kiev para darles combustible y suministros. Putin:



If Europe wants to start a war, we are ready immediately.



If Europe begins a war against Russia, soon Moscow “will have no one to negotiate with.” pic.twitter.com/sx4dNIprMN — Russian Market (@runews) December 2, 2025 «Espero que los líderes ucranianos piensen si merece la pena este tipo de prácticas», advirtió un Putin que amenazó con aumentar los ataques contra instalaciones y embarcaciones de Kiev si no reducen lo que considera una agresión. En este sentido, apunta directamente a Bruselas y a las autoridades del Viejo Continente. «Los europeos no tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra. Dificultan que la administración estadounidense y Trump alcancen la paz mediante negociaciones», afirmó un Putin que acusó a los europeos de «quedarse fuera de las conversaciones por decisión propia». «Los europeos no tienen una agenda de paz, están del lado de la guerra. Dificultan que la administración estadounidense y Trump alcancen la paz mediante negociaciones» Vladimir Putin Presidente de Rusia Estas declaraciones, realizadas justo antes de la reunión con los estadounidenses, llega horas después de que Volodímir Zelenski diese su beneplácito a la propuesta —revisada— de paz que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.

