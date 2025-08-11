Los Macron confirman su querella contra la comentarista política que dice dudar del sexo de la primera dama francesa

Fuentes próximas a Emmanuel Macron y su esposa confirman que están dispuestos de llegar «hasta el fin» de su demanda de proceso judicial contra la «comentarista política» e 'influencer' norteamericana Candace Owens autora de comentarios difamatorios de carácter sexual contra Brigitte Macron.

Candace Owens ... es una «comentarista política» bien conocida por sus afirmaciones antisemitas, «conspiracionistas» y «transfóbicas», próxima políticamente de Donald Trump y defensora de la invasión colonial lanzada por Vladimir Putin contra Ucrania.

Owens relanzó hace días una campaña contra Brigitte Macron afirmando que «había nacido hombre». Se trata de una vieja «historia» utilizada contra los Macron por personajes de una catadura carcelaria. Hasta ahora, el presidente y su esposa habían preferido guardar un púdico silencio, ante la gravedad de la difamación.

Ante la insistencia de Owens, los Macron comenzaron por anunciar la presentación de una querella judicial contra Owens, sin entrar en detalles.

Ante la gravedad impune de una «comentarista política» muy influyente en las redes internacionales de desinformación, los Macron han decidido confirmar oficialmente su denuncia, con un documento de más de cuatrocientas páginas, reconstruyendo las ignominias difundidas contra la esposa del jefe del Estado.

Tratándose de un escándalo «privado», el proceso previsto, en los EE. UU., en una fecha todavía desconocida, amenaza en convertirse en una historia de gravedad considerable, a la luz de las relaciones políticas bien conocidas de Owens con Trump y Putin.

Abuela con diecisiete nietos, Brigitte Macron, Brigitte Marie-Claude Trogneux, de soltera, estuvo casada en primeras nupcias con André-Louis Auzière, padre de sus tres hijos.

Profesora en un colegio de jesuitas de Amiens, en el norte de Francia, Brigitte y Emmanuel Macron vivieron una gran historia de amor, cuando él era su alumno. Ella terminó rompiendo con su primer esposo, para casarse con Macron el 20 de octubre del 2007, cuando él tenía 30 años y ella 54.

Tras su instalación en el Elíseo, como pareja presidencial, el 2017, los Macron se fotografiaron juntos, en el palacio presidencial, por vez primera, en público, el 11 de marzo del 2020, con motivo de la visita de Estado de SM el Rey, don Felipe VI, acompañado de dona Leticia.