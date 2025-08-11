Suscribete a
ABC Premium

Los Macron confirman su querella contra la comentarista política que dice dudar del sexo de la primera dama francesa

Se trata de Candace Owens, conocida por sus afirmaciones antisemitas, conspiracionistas y transfóbicas. Es trumpista y defensora de la invasión rusa

Una mayoría de franceses desean la dimisión de Macron para poder sacar a Francia de una crisis histórica

Owens relanzó hace días una campaña contra Brigitte Macron afirmando que «había nacido hombre»
Owens relanzó hace días una campaña contra Brigitte Macron afirmando que «había nacido hombre» AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fuentes próximas a Emmanuel Macron y su esposa confirman que están dispuestos de llegar «hasta el fin» de su demanda de proceso judicial contra la «comentarista política» e 'influencer' norteamericana Candace Owens autora de comentarios difamatorios de carácter sexual contra Brigitte Macron.

Candace Owens ... es una «comentarista política» bien conocida por sus afirmaciones antisemitas, «conspiracionistas» y «transfóbicas», próxima políticamente de Donald Trump y defensora de la invasión colonial lanzada por Vladimir Putin contra Ucrania.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app