Lyle Menéndez corre la misma suerte que su hermano: negada su libertad condicional

Una comisión judicial estadounidense denegó el viernes la libertad condicional a Joseph Lyle Menéndez, un día después de que su hermano Erik también fuera condenado a permanecer en prisión por el asesinato de sus padres en una mansión de Beverly Hills hace más de tres décadas.

Un tribunal de California ordenó que el hombre de 57 años, conocido por su segundo nombre, permaneciera entre rejas junto con su hermano menor, desafiando la campaña a favor de su libertad llevada a cabo por familiares, amigos y famosos, entre ellos Kim Kardashian.

«A Joseph (Lyle) Menéndez se le denegó la libertad condicional durante tres años en su audiencia inicial de idoneidad celebrada hoy», reza un breve comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR).

El resultado de la audiencia de Lyle Menéndez es el último golpe para un movimiento que ha cobrado fuerza en los últimos años, amplificado por la exitosa serie dramática de Netflix 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'. La serie y una miríada de documentales se han centrado en los detalles sangrientos de los asesinatos con escopeta de 1989 y en el juicio televisado con jurado que cautivó al público con relatos sobre su infancia abusiva y su lujoso estilo de vida.

La audiencia del viernes se celebró poco más de 36 años después de la muerte de sus padres, José y Kitty Menéndez, en lo que, según los fiscales, fue un cínico intento de sus hijos por obtener la gran fortuna familiar.

Después de preparar coartadas e intentar borrar sus huellas, Erik y Lyle dispararon cinco veces a José Menéndez con escopetas, incluso en las rodillas. Kitty Menéndez murió por un disparo de escopeta mientras intentaba desesperadamente alejarse gateando de sus asesinos.

Los hermanos inicialmente culparon de las muertes a un asesinato de la mafia, pero cambiaron su versión varias veces en los meses siguientes. Erik, que entonces tenía 18 años, confesó los asesinatos en una sesión con su terapeuta. Finalmente, los dos afirmaron que habían actuado en defensa propia tras años de abuso emocional y sexual a manos de un padre tiránico.

Durante sus décadas en prisión, los cambios en las costumbres sociales y la mayor concienciación sobre el abuso sexual contribuyeron a elevar a los hombres a algo parecido a iconos culturales.

La audiencia del viernes, que estuvo cerrada al público, duró 11 horas. Se celebró por separado de la audiencia del jueves para su hermano Erik, de 54 años.

Ambos hermanos comparecieron por videoconferencia desde la prisión de San Diego donde están recluidos.

Los miembros del panel, cuyas identidades no fueron reveladas por el CDCR, les interrogaron sobre su comportamiento y actitud hacia los asesinatos.

Las audiencias de libertad condicional fueron posibles cuando un juez, a principios de este año, volvió a dictar sentencia contra los hombres, reduciendo su pena original de cadena perpetua a una de 50 años con posibilidad de libertad.