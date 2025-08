La Justicia le niega la libertad provisional al expresidente colombiano Uribe Vélez

La sentencia fue dictada, pero la condena aún no está confirmada. Ese es el motivo por el cual el equipo legal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderado por el abogado Jaime Granados, está recurriendo a todas las instancias e instrumentos a su alcance, ... incluida la tutela, para procurar que el exmandatario colombiano pueda permanecer libre mientras el Tribunal Superior de Bogotá ratifica o modifica la sentencia y, de no decidir sobre la misma, eventualmente pase a manos de la Corte Suprema de Justicia, última instancia de la validación de la sentencia, decisión final que puede tomar otros cinco años.

Así lo anunciaron la semana pasada y así mismo lo realizaron el lunes con la presentación, ante el Tribunal Superior de Bogotá, de una tutela sustentada en 91 páginas -que al final de la tarde le fue negada-, pues consideraban que la detención domiciliaria impartida por la jueza Sandra Liliana Heredia viola los derechos fundamentales de Uribe Vélez, como es el de permanecer en libertan hasta tanto tenga condena en firme y cumplidas todas las instancias, además de vulnerar la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. Según el documento, la sentencia, además de presentar «serios vicios», «trasgredió de forma grave los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana».

Para el penalista Francisco Bernate, los abogados de Uribe Vélez «están obligados a hacer todo lo que esté a su alcance, además porque esta detención es contraria a la norma actual». Y agrega que «cuando la persona ha comparecido al proceso -como lo ha hecho el expresidente- no se hace necesario detenerlo hasta tanto no esté en firme la condena», precisamente unos de los aspectos de la sentencia que ha causado gran controversia y discusiones de juristas, expertos y colombianos que sin saber mucho también tienen su teoría sobre la extralimitación o no de la jueza. Y ahora, con la determinación del Tribunal, sin duda llegará una nueva tormenta jurídica a este proceso ya largo y complejo.

Todos se han referido y referirán al aparte de la sentencia donde la jueza dijo que suspendía la libertad del expresidente por temor a que saliera del país e incumpliera la medida de aseguramiento: «Sabiendo que Álvaro Uribe Vélez es merecedor de la prisión domiciliaria ha de advertirse que se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza al superarse con creces los requisitos nominales de necesidad», enfatizó la jueza en la lectura de la decisión.

En su sustentación, «si bien rigurosamente jurídica -comenta el profesor Bernate- pero en un documento muy extenso y adjetivado», la jueza Heredia añade: «Inicialmente, tenemos que la privación de la libertad inmediata resulte necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena cuando no se cumplen los requisitos para ello y la presunción de inocencia ya ha sido desestimada en primera instancia».

Según el juez Rogeles, no existen motivos para se suspenda la orden de la magistrada, con lo cual Uribe Vélez debe permanecer en su casa confinado.