Un juez frena a Trump y mantiene por ahora la protección temporal para venezolanos

Un juez federal de San Francisco ha bloqueado temporalmente la decisión de la Administración Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. La medida judicial se conoció este lunes, en respuesta a ... una demanda presentada por la organización National TPS Alliance, que representa a inmigrantes amparados por este programa humanitario.

El magistrado Edward Chen, del Tribunal de Distrito del Norte de California, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional no puede avanzar con la eliminación del TPS para los venezolanos hasta que se resuelva el litigio. La orden impide que se inicien procesos de deportación inmediatos contra cientos de miles de beneficiarios del programa, al menos mientras se revisa el fondo del caso.

El TPS fue concedido por primera vez a los venezolanos en 2021, durante la administración de Joe Biden, que lo justificó por la crisis humanitaria y la inseguridad generalizada en Venezuela bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Con ese permiso, los beneficiarios podían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma temporal, en principio por un período renovable de 18 meses. En los últimos días del gobierno Biden, la medida fue prorrogada, ampliando la cobertura a más de 600.000 personas.

El gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato, revocó esa prórroga por orden de la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según la administración republicana, el TPS ha sido utilizado de forma abusiva y ha servido, entre otras cosas, para permitir la entrada de miembros del grupo delictivo Tren de Aragua y otros grupos criminales venezolanos. «El programa ha sido desvirtuado», dijo de hecho Trump al justificar la decisión.

La suspensión judicial supone un freno temporal a la ofensiva migratoria del Gobierno, que ya ha comenzado a deportar a ciudadanos venezolanos sin papeles, algunos de ellos a un penal de máxima seguridad en El Salvador, en virtud de acuerdos bilaterales aún no detallados por la Casa Blanca. Esas personas son repatriadas sin orden judicial o sin haber sido necesariamente imputadas.

La administración Trump no ha aclarado si la revocación del TPS forma parte de una estrategia más amplia con respecto al régimen de Maduro o si responde únicamente a un giro de línea dura en materia migratoria. En paralelo, el presidente ha puesto fin al programa llamado CBP One, que permitía a solicitantes de asilo pedir cita previa para ingresar por la frontera. También ha intensificado los vuelos de deportación a terceros países como Guatemala y Colombia.

El fallo judicial no revierte la política de fondo, pero sí obliga al gobierno a mantener el TPS vigente hasta que se pronuncie de forma definitiva la justicia federal. Si no se toma una nueva medida antes del sábado, las protecciones actuales se renovarán automáticamente por seis meses. El Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido aún un comunicado oficial sobre cómo aplicará la decisión del juez Chen ni sobre sus próximos pasos en este proceso.