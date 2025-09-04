Suscribete a
Xi Jinping recibe a Kim Jong-un, elevado a líder global

El dictador concluye una visita a China que confirma el avance estratégico de Corea del Norte y el nombramiento de su hija Kim Ju-ae como heredera

Kim Jong-un reafirma a su hija como heredera de Corea del Norte

Xi Jinping y Kim Jong-un reunidos en Pekín
Xi Jinping y Kim Jong-un reunidos en Pekín
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Ha sido una semana grande para Xi Jinping. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) escenificó primero su defensa diplomática de un orden mundial alternativo, y el desfile militar en conmemoración del final de la II Guerra Mundial mostró después su ... fuerza para conquistarlo. Una semana que ha concluido con un apretón de manos con el único individuo que ha salido aún más victorioso.

