Xi y Putin reafirman su «relación sin precedentes» con el desbloqueo del gasoducto Fuerza de Siberia 2

El líder chino recibe al ruso en plena demostración de poder geopolítico, tras la celebración de la SCO y en vísperas del desfile militar en conmemoración del final de la II Guerra Mundial

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una reunión en Zhongnanhai, residencia del líder chino, en Pekín, China
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una reunión en Zhongnanhai, residencia del líder chino, en Pekín, China efe
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Nada representa el orden mundial alternativo que de manera cada vez más desacomplejada abandera el líder chino Xi Jinping como su afectuosa proximidad contra viento y marea con su homólogo ruso Vladímir Putin. Dos «viejos amigos» que ya han coincidido en más ... de cuarenta ocasiones y han vuelto a hacerlo esta mañana en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

