La mujer de Charlie Kirk promete seguir con su legado tras su asesinato: «Llevará la corona de mártir»

La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, ha prometido continuar el legado de su marido en su primer mensaje público desde que sucedió el asesinato el miércoles. «Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador. Quería ser recordado por su coraje. Ahora está llevando la gloriosa corona del mártir», ha dicho durante un discurso transmitido por la organización sin ánimo de lucro Turning Point dedicada a promover ideas conservadoras principalmente entre estudiantes de instituto y universidad y de la que Kirk fue un rostro visible.

Erika Kirk desconsolada y entre lágrimas ha lamentado la pérdida de un «padre y esposo perfecto». «Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho», ha destacado. La mujer de Charlie Kirk ha subrayado además que el movimiento que su marido ha construído no morirá: «Me niego a permitir que eso suceda», declaró. Al tiempo que mostró su máxima vulnerabilidad al preguntarse qué le tenía que decir a su hija de tres años. «Cuando llegué a casa anoche, nuestra hija corrió a mis brazos y me dijo: «¿Dónde está papá?». Le dije: «Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús».

Durante su discurso ha asegurado que la batalla de su esposo no es política, sino una «guerra espiritual» para «salvar a este hermoso país que mi esposo todavía ama». «No tienen idea de lo que han desatado en todo este país. No tienen idea del fuego que encendieron en esta esposa», confesó.

Erika Kirk aseguró a Donald Trump que su marido le amaba y que sabía que era un sentimiento recíproco. Aprovechó también para agradecer al presidente estadounidense y al vicepresidente JD. Vance todo el apoyo mostrado a la familia desde el momento de la muerte.

Kirk murió este miércoles tras recibir un disparo mientras debatía con estudiantes en la Utah Valley University. El autor de los hechos después del disparo mortal, salió huyendo del lugar, el FBI estuvo buscándolo durante más de 24 horas e incluso lanzó una recompensa de 100.000 dólares. Trump, que apreciaba personalmente a Kirk, informó de la detención en una entrevista en la cadena Fox News. «Alguien muy cercano a él lo entregó», dijo. Robinson mató de un solo disparo en el cuello a Kirk precisamente cuando éste contestaba a una pregunta sobre los asesinatos en masa en Estados Unidos.

El joven consideraba a Kirk como alguien «lleno de odio». En su huida el presunto asesino dejó atrás un rifle con mirilla telescópica y munición con inscripciones como «¡Hey, fascista, atrápala!» o 'Bella ciao', el estribillo de una canción antifascista italiana. Otro mensaje parecía más confuso: «Si estás leyendo esto eres gay».