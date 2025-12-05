Suscribete a
El hijo de Jair Bolsonaro, Flávio, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil en 2026

El senador brasileño lo califica como «una misión» encomendada por su padre, al que describe como «el mayor líder político y moral de Brasil»

El Supremo declara firme la sentencia de Bolsonaro, que comienza a cumplir su pena en la sede de la Policía en Brasilia

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro

El congresista Flávio Bolsonaro ha confirmado este viernes su candidatura para las elecciones de Brasil de 2026, tal y como su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, le ha encomendando. Esta misma semana, quedó de manifiesto sus diferencias con su madrastra, Michelle Bolsonaro, sobre ... la estrategia electoral.

