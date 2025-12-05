El hijo de Jair Bolsonaro, Flávio, candidato a las elecciones presidenciales de Brasil en 2026

El congresista Flávio Bolsonaro ha confirmado este viernes su candidatura para las elecciones de Brasil de 2026, tal y como su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, le ha encomendando. Esta misma semana, quedó de manifiesto sus diferencias con su madrastra, Michelle Bolsonaro, sobre ... la estrategia electoral.

«Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación», ha anunciado Flávio poniendo fin a la incertidumbre sobre quién sería el encargado de seguir con el proyecto político del expresidente.

En un mensaje en su cuenta de X, el nuevo candidato presidencial ha asegurado que no va a quedarse «con los brazos cruzados viendo cómo la esperanza de las familias se apaga» y la democracia «sucumbe». En la publicación, con un marcado tono religioso, Bolsonaro hace varias apelaciones a Dios y a la supuesta «misión» que ha concedido a la derecha brasileña.

Noticia Relacionada Lula da Silva confirma que será candidato en las elecciones de Brasil de 2026: «Tengo la misma energía que tenía a los 30» Verónica Goyzueta El presidente brasileño pondrá rumbo en los próximos días hacia Kuala Lumpur, capital de Malasia para asistir a la cumbre de la ASEAN. Allí está previsto que se reúna este domingo con Donald Trump

Las próximas elecciones en Brasil se celebrarán en octubre de 2026, en medio de una fuerte polarización tras la condena a prisión contra Bolsonaro por liderar un intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El líder de la derecha radical brasileña entró el mes pasado en prisión en Brasilia tras su condena a 27 años de cárcel por golpismo. Desde agosto se encontraba en prisión preventiva domiciliaria.

É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.



Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025

El anuncio de Flávio Bolsonaro, considerado por analistas como uno de los hijos más moderados del expresidente, se produjo en un momento de intensas negociaciones en el campo de la derecha, en el que se barajaban varios nombres, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o incluso la ex primera dama, Michelle Bolsonaro.

La ex primera dama cuestionó la estrategia de alianzas del Partido Liberal en Ceará de cara a las elecciones locales que también se celebran en la cita de 2026, para disgusto de los hijos de Bolsonaro, incluido un Flávio que después acabó reculando y pidiendo perdón a la esposa de su padre entre lloros y rezos.