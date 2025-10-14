Trump, sobre Hamás: «Si no se desarman, nosotros los desarmaremos, quizá con violencia»

Donald Trump ha defendido este lunes desde la Casa Blanca que si Hamás no acepta desarmarse, EE.UU. forzará a la organización terrorista que controla Hamás a hacerlo.
El presidente de EE.UU. fue preguntado sobre qué garantías hay de que Hamás dará ese paso, ... uno de los que provocan más dudas sobre la llamada segunda fase del proceso de plan de '20 pasos' que impulsa el multimillonario neoyorquino, y que incluye el establecimiento de un Gobierno de transición liderado por tecnócratas palestinos, la creación de unas fuerzas de seguridad de estabilización o el desmantelamiento de Hamás.
«Porque dijeron que se van a desarmar», respondió Trump. «Y si no se desarman, nosotros los desarmaremos», amenazó. Preguntado sobre cómo hará eso, algo que supondría una implicación militar directa de EE.UU. en Palestina, algo que Trump siempre ha rechazado de forma frontal, el multimillonario neoyorquino no respondió.
Tampoco quiso decir si ha impuesto un plazo a Hamás para que dé ese paso. «Bastante rápido, algo razonable», se limitó a decir.
Trump dijo que había hablado con Hamás a través de sus negociadores y que su respuesta al respecto fue «señor, nos vamos a desarmar».
«Y si no lo hacen, los desarmaremos nosotros y ocurrirá rápido y, quizá, de forma violenta. Pero se desarmarán», insistió el presidente de EE.UU., de nuevo, sin dar ningún detalle al respecto.
