En directo: comienza el sorteo que decide los rivales de España, grupos y cruces del torneo

Grecia juzga a 24 trabajadores humanitarios por tráfico de personas durante la crisis migratoria

Los acusados, miembros de una ONG de la isla de Lesbos, se enfrentan a penas de hasta veinte años de prisión

El Gobierno británico anuncia una reforma migratoria radical para «restaurar el orden y el control»

La siria Sarah Mardini (derecha) llega al tribunal en la apertura del juicio
La siria Sarah Mardini (derecha) llega al tribunal en la apertura del juicio Afp
Marta Cañete

Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

Los hechos tuvieron lugar en 2018, cuando cientos de refugiados sirios llegaban en embarcaciones desde Turquía a Grecia –principalmente a la isla de Lesbos–. Todos los acusados trabajaban o colaboraban como voluntarios en la organización humanitaria Emergency Response Centre International (ERCI), operativa entre 2015 ... y 2018, durante los años de la denominada crisis migratoria europea, y que se encargaba, entre otras funciones, de labores de búsqueda y rescate de refugiados en aguas del norte del Egeo.

