Los puertos griegos, nuevo campo de batalla entre EE.UU. y China

Washington y Pekín se enfrentan por el control estratégico de los puertos de Atenas, El Pireo y Eleusis, convertidos en piezas clave del tablero geopolítico del Mediterráneo oriental

El gigante naviero chino COSCO obtuvo en 2009 el control de dos terminales del puerto del Pireo
El gigante naviero chino COSCO obtuvo en 2009 el control de dos terminales del puerto del Pireo AFP
Marta Cañete

Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

Grecia se ha convertido en los últimos meses en uno de los escenarios centrales de la pugna entre Estados Unidos y China por el dominio de las rutas marítimas comerciales hacia Europa y el control del Mediterráneo oriental. En un contexto ... internacional marcado por la guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Próximo y la creciente inestabilidad de las rutas comerciales y energéticas globales, la posición geográfica de Grecia convierte sus puertos en infraestructuras clave para ambos países.

