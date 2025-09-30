La flotilla con ayuda para Gaza llega a la zona de riesgo y teme un ataque inminente de Israel

Después de varias semanas de navegación, la Global Sumud Flotilla ha llegado este martes por la tarde a la zona en aguas internacionales en que Israel ya asaltó «anteriores barcos de la Flotilla de la Libertad» con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza, según ha informado el movimiento en un comunicado.

En concreto, se encuentran a unas 150 millas náuticas de la costa y han avisado de que la fragata de la Armada española enviada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría no alcanzar a la flotilla hasta el miércoles a mediodía «en el mejor de los casos». En este sentido, denuncian que el buque militar navega a 12 nudos de los 23 que puede alcanzar, «a media máquina de su capacidad máxima».

«Esto podría llegar tarde, cuando Israel haya vuelto a cometer otro acto de piratería en aguas internacionales ante la pasividad de los Gobiernos, que no han ofrecido una protección 'a priori' ni con garantías ni a tiempo», reza el comunicado de la flotilla.

Los tripulantes de la expedición también han criticado la intención de la fragata italiana desplegada junto a ellos de emitir «una llamada por radio ofreciendo a las participantes la 'oportunidad' de abandonar la navegación y regresar a la costa» en un acto que consideran de «coacción y abandono» por parte del Gobierno de Giorgia Meloni.

«Es un intento de desmoralizar y fracturar una misión humanitaria pacífica que los Gobiernos no han asumido, a pesar de que son su silencio y complicidad los que han conducido a este escenario. Esto es cobardía disfrazada de diplomacia. Si Italia realmente quisiera proteger vidas, no estaría actuando como facilitadora de Israel ni presionaría a los civiles para que se retirasen», ha asegurado.

Precisamente la primera ministra italiana ha instado este martes a la flotilla a detener su avance hacia la Franja de Gaza al estimar que el intento de los barcos de romper el bloqueo naval sobre la región «puede servir de pretexto» para descarrilar los esfuerzos de paz tras la presentación este lunes del plan de Donald Trump para la región.

«Creo que la Flotilla debería detenerse ahora y aceptar alguna de las diversas propuestas presentadas para la entrega segura de la ayuda», ha dicho en redes sociales Meloni, que ha recalcado que «cualquier otra opción corre el riesgo de convertirse en una herramienta para obstaculizar la paz, alimentar el conflicto» y «perjudicar principalmente a la población de Gaza».

Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile palestinese e stabilizzare la regione. Un equilibrio fragile,… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 30, 2025

Con relación a la postura de Roma, los integrantes de la Global Sumud Flotilla han apuntado que el Ejecutivo de Meloni debería utilizar la fragata enviada para «garantizar el paso seguro de voluntarios civiles pacíficos a Gaza, hacer cumplir el Derecho Internacional y entregar suministros vitales». En este sentido, han alegado que «cualquier otra medida es complicidad»: «Queremos dejarlo claro: esto no es protección, es sabotaje».

«El Gobierno italiano lo sabe y, sin embargo, solo opta por escoltarnos hasta el punto de peligro y luego intentar separarnos, devolviéndonos a la costa con las manos vacías, mientras Israel continúa masacrando y privando de comida al pueblo palestino con total impunidad», han denunciado. En esta línea, han afirmado que, si el Ejecutivo de Meloni «quiere ser recordado por su valentía», «deben navegar» con ellos.

Pese a la peligrosidad de su situación, «la flotilla sigue adelante» y se niega a que la Marina italiana detenga la misión. «La exigencia humanitaria de romper el bloqueo no puede ser minada y nuestra responsabilidad moral no puede tirarse por la borda. Cada milla náutica que navegamos, cada amenaza que enfrentamos, solo subraya lo que los gobiernos no han hecho y lo que la sociedad civil se ve obligada a hacer. El bloqueo de Israel es ilegal. Su asedio es criminal. Y el silencio del mundo es intolerable», han concluido.