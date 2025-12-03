La Comisión Europea presenta el plan para financiar a Ucrania con fondos rusos congelados

La Comisión Europea ha presentado un paquete de financiación para Ucrania para mantener a flote las finanzas públicas de este país durante los próximos dos años. Con base en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que indican que Kiev necesitará 137.000 millones de ... euros entre 2026 y 2027, el Ejecutivo comunitario propone aportar dos tercios de esa suma, es decir, 90.000 millones de euros.

Para hacerlo, la Comisión sugiere que los países miembros decidan si prefieren utilizar los activos rusos congelados por las sanciones o que sea un crédito avalado por el presupuesto comunitario. El tercer tercio de esa financiación correría a cargo de otros socios internacionales de Ucrania

«Proponemos que la UE cubra dos tercios de las necesidades de financiación de Ucrania durante los próximos dos años mientras que el resto quedaría a cargo de los socios internacionales», ha declarado la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen en la rueda de prensa en la que presentó las dos opciones.

Y ha añadido: «Presentamos dos soluciones para que los Estados miembros las acuerden. La primera es el endeudamiento de la UE. Esto consiste básicamente en captar capital en los mercados de capitales y utilizar el presupuesto de la Unión como garantía, para luego entregar este capital en forma de préstamo a Ucrania. Esta solución debe aprobarse por unanimidad».

«Y la segunda solución que proponemos en el texto legal es el llamado Préstamo de Reparaciones. En este caso, utilizaríamos los saldos de caja de los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea, se los entregamos a Ucrania como préstamo, y Ucrania tiene que devolverlo siempre y cuando Rusia pague las reparaciones. Esta solución puede establecerse por mayoría cualificada», ha detallado.

Los Ejecutivos nacionales se habían comprometido a tomar una decisión en el próximo Consejo Europeo que se celebrará el día 18. En su anterior reunión, los jefes de Estado o de Gobierno no lo hicieron debido a las reticencias del Ejecutivo belga, ya que esos fondos están depositados en su territorio y el primer ministro belga Bart de Wever planteó serias objeciones.

Von der Leyen ha reconocido que «las ha tenido en cuenta»: «Contamos con sólidas salvaguardias para proteger a los Estados miembros y reducir al máximo los riesgos». Entre otras cosas, ha dicho, «para garantizar que un laudo arbitral ilegítimo fuera de la Unión no pueda ejecutarse dentro de ella» y «en última instancia, la UE puede intervenir» para evitar que Bélgica tuviera que pagar en solitario las consecuencias de esta decisión.

Puesto que esta decisión coincide con los intentos de negociar una salida a la guerra, Von der Leyen ha asegurado que había informado a Estados Unidos sobre esta decisión, que «ha sido bien recibida» en Washington.