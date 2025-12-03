Suscribete a
La Comisión Europea presenta el plan para financiar a Ucrania con fondos rusos congelados

Frente a la negativa de Bélgica, que tiene en depósito los activos del Kremlin, la otra opción es destinar 90.000 millones de euros del presupuesto de la UE, pero eso requiere la unanimidad y Hungría se opone

La UE adelanta el fin de las compras de gas ruso al otoño de 2027

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen EFE
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Comisión Europea ha presentado un paquete de financiación para Ucrania para mantener a flote las finanzas públicas de este país durante los próximos dos años. Con base en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que indican que Kiev necesitará 137.000 millones de ... euros entre 2026 y 2027, el Ejecutivo comunitario propone aportar dos tercios de esa suma, es decir, 90.000 millones de euros.

