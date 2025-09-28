Suscribete a
La guerra de Francia y Alemania por el nuevo caza europeo

Las tensiones entre sus dos fabricantes amenazan el proyecto de un cazabombardero para la UE

Europa empieza a levantar el 'muro antidrones' frente a Rusia

Render del Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS) de Europa: cazas tripulados de última generación que volarán junto a drones pilotados por control remoto
Render del Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS) de Europa: cazas tripulados de última generación que volarán junto a drones pilotados por control remoto AIRBUS
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

El Gobierno federal alemán se ha dado hasta fin de año para resolver sus diferencias con Francia en el programa del Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS, por sus siglas en inglés) que ambos comparten con España y cuyo objetivo es desarrollar un ... nuevo cazabombardero europeo. El ambicioso programa está dotado con un presupuesto de 100.000 millones de euros y debe servir para sustituir tanto a los Eurofihgter que poseen Alemania y España como los Rafale franceses que construye Dassault Aviation.

