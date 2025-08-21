Corea del Norte esconde una base de misiles intercontinentales cerca de la frontera con China

Corea del Norte ha construido una base militar secreta cerca de su frontera con China que podría albergar los misiles balísticos de largo alcance más nuevos de Pyongyang, según una nueva investigación.

La base de operaciones de misiles «no declarada» de Sinpung-dong se encuentra a unos 27 kilómetros de la frontera china, según lo afirma un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, publicado este miércoles.

La instalación, situada en la provincia de Pyongan del Norte, probablemente alberga entre seis y nueve misiles balísticos intercontinentales (ICBM) con capacidad nuclear y sus lanzadores, según recoge AFP.

Cumbre fallida entre Corea del Norte y EE.UU. en 2019

Ha afirmado que las armas «suponen una amenaza nuclear potencial para Asia Oriental y el territorio continental de Estados Unidos». Corea del Norte ha intensificado su programa de armas nucleares desde la fallida cumbre con Estados Unidos en 2019, a lo que el líder Kim Jong Un pidió la «rápida expansión» de la capacidad nuclear de la nación, aislada diplomáticamente.

El informe, que el CSIS ha calificado como la primera confirmación en profundidad y de fuentes abiertas de Sinpung-dong, afirma que la base es «una de las 15-20 bases de misiles balísticos, instalaciones de mantenimiento, apoyo, almacenamiento de misiles y almacenamiento de ojivas que Corea del Norte nunca ha declarado».

Según el estudio, «no se tiene constancia de que la instalación haya sido objeto de ninguna negociación de desnuclearización celebrada anteriormente entre Estados Unidos y Corea del Norte».

Citando las evaluaciones actuales de sus analistas, el CSIS ha afirmado que los lanzadores y misiles podrían utilizarse en tiempos de crisis o guerra, unirse a unidades especiales y llevar a cabo lanzamientos más difíciles de detectar desde otras partes del país.

La base, junto con otras, «representa los componentes principales de lo que se presume que es la estrategia balística en evolución de Corea del Norte y su creciente capacidad de disuasión y ataque nuclear a nivel estratégico», según el informe.

La cumbre de 2019 entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en Hanói, Vietnam, fracasó porque ambas partes no se pusieron de acuerdo sobre lo que Pyongyang cedería a cambio del levantamiento de las sanciones.

Corea del Norte y Rusia

Desde entonces, Corea del Norte ha afirmado en repetidas ocasiones que nunca renunciará a sus armas y se ha declarado un Estado nuclear «irreversible». Además, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Pyongyang se ha acercado a Moscú.

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales han afirmado que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia en 2024, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

Trump ha mantenido conversaciones de alto nivel con los líderes rusos y ucranianos en los últimos días en un intento de poner fin al conflicto.

Washington ha afirmado que hay pruebas de que Rusia está intensificando su apoyo a Corea del Norte, incluyendo la ayuda en tecnología espacial y satelital avanzada, a cambio de su asistencia en la lucha contra Ucrania.

Los analistas afirman que los lanzadores de satélites y los misiles balísticos intercontinentales comparten gran parte de la misma tecnología subyacente.