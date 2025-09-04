Suscribete a
Un coche atropella a un grupo de personas en Berlín dejando varios heridos

Los medios alemanes reportan que entre las víctimas se encuentran varios niños

Un coche ha atropellado a un grupo de personas en Berlín
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Una cuidadora ha resultado herida grave y varios niños con heridas leves a causa de un atropello que la policía alemana asume a esta hora como un accidente.

Ha sucedido en el centro de Berlín, en una zona ajardinada a lo largo de Seestraße, donde grupos escolares realizaban actividades al aire libre, a las 13:10 horas. Varios testigos afirman que un BMW negro perdió el control, se salió de la vía y alcanzó a los grupos.

El conductor bajó del coche e intentó ayudar a los heridos. A esta hora, permanece prestando declaración en dependencias policiales.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

